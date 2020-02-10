Биография Пон Чжун Хо

Южно-корейский режиссер, сценарист и продюсер Пон Чжун Хо (Bong Joon-Ho) родился 14 сентября 1969 года в городе Тэгу (Республика Корея) в семье графического дизайнера.

Окончил факультет социологии университета Ёнсэ (Yonsei University). В 1994-1995 году проходил обучение в Корейской академии киноискусства, где снял не менее 16 короткометражных фильмов.

В студенческие годы был активным участником драматического кружка.

Работал ассистентом режиссера и редактором, а в 1997 году написал первый сценарий к фильму Пак Ки Ёна "Мотель "Кактус".

В 1999 году стал одним из сценаристов фильма "Субмарина "Призрак" (Phantom: The Submarine).

Дебютом режиссера стала комедия " Лающие собаки никогда не кусают " (Barking Dogs Never Bite, 2000), за которую он получил премию HighHopes Award на Мюнхенском кинофестивале в 2001 году.

Режиссер получил всемирную известность после премьеры детектива "Воспоминания об убийстве" (Memories of Murder, 2003), действия которого были основаны на реальной истории о серийных убийствах 1986-1991 годов. Фильм завоевал три приза кинофестиваля в Сан-Себастьяне и премию "Большой колокол".

В 2000-х годах был режиссером фильмов "Антарктический дневник" (Antarctic Journal, 2005), "Токио!" ("Tokyo!", 2008).

Фильм "Вторжение динозавра" (The Host, 2006), получил премию "Большой колокол" (2007) в номинации "Лучший режиссер" и установил национальный рекорд кассовых сборов в Корее, где было продано более 13 миллионов билетов.

В 2009 году Пон Чжун Хо выпустил фильм "Мать" (Mother), который получил премию Азиатской киноакадемии в номинации "Фильм года" (2010).

Фильм "Сквозь снег" (Snowpiercer, 2013) принес режиссеру премию "Лазурный дракон" в номинации "Лучший режиссер".

В 2017 году выпустил фантастический фильм "Окча" (Okja), который вышел на видеосервисе Netflix и был номинирован на главный приз Каннского международного кинофестиваля.