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Биография Пон Чжун Хо
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РИА Новости

Биография Пон Чжун Хо

11:09 10.02.2020
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© REUTERS / Eric GaillardРежиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии "Оскар"
Режиссер Пон Чжун Хо на красной дорожке церемонии вручения премии Оскар
© REUTERS / Eric Gaillard
Южно-корейский режиссер, сценарист и продюсер Пон Чжун Хо (Bong Joon-Ho) родился 14 сентября 1969 года в городе Тэгу (Республика Корея) в семье графического дизайнера.
Окончил факультет социологии университета Ёнсэ (Yonsei University). В 1994-1995 году проходил обучение в Корейской академии киноискусства, где снял не менее 16 короткометражных фильмов.
В студенческие годы был активным участником драматического кружка.
Работал ассистентом режиссера и редактором, а в 1997 году написал первый сценарий к фильму Пак Ки Ёна "Мотель "Кактус".
В 1999 году стал одним из сценаристов фильма "Субмарина "Призрак" (Phantom: The Submarine).
Дебютом режиссера стала комедия "Лающие собаки никогда не кусают" (Barking Dogs Never Bite, 2000), за которую он получил премию HighHopes Award на Мюнхенском кинофестивале в 2001 году.
Режиссер получил всемирную известность после премьеры детектива "Воспоминания об убийстве" (Memories of Murder, 2003), действия которого были основаны на реальной истории о серийных убийствах 1986-1991 годов. Фильм завоевал три приза кинофестиваля в Сан-Себастьяне и премию "Большой колокол".
В 2000-х годах был режиссером фильмов "Антарктический дневник" (Antarctic Journal, 2005), "Токио!" ("Tokyo!", 2008).
Фильм "Вторжение динозавра" (The Host, 2006), получил премию "Большой колокол" (2007) в номинации "Лучший режиссер" и установил национальный рекорд кассовых сборов в Корее, где было продано более 13 миллионов билетов.
В 2009 году Пон Чжун Хо выпустил фильм "Мать" (Mother), который получил премию Азиатской киноакадемии в номинации "Фильм года" (2010).
Фильм "Сквозь снег" (Snowpiercer, 2013) принес режиссеру премию "Лазурный дракон" в номинации "Лучший режиссер".
В 2017 году выпустил фантастический фильм "Окча" (Okja), который вышел на видеосервисе Netflix и был номинирован на главный приз Каннского международного кинофестиваля.
В 2019 году Пон Чжун Хо стал режиссером и сценаристом фильма "Паразиты" (Parasite), который был удостоен "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, "Золотого глобуса" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" и "Оскара" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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