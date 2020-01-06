Южнокорейская лента "Паразиты" завоевала "Золотой глобус"

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.

На звание "лучшего фильма на иностранном языке" также претендовали автобиографическая лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава", семейная история Лулу Ван "Прощание", а также две французские ленты - "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" Ладжа Ли.

Получая награду, режиссер картины-победителя Каннского кинофестиваля, хоть и большую часть времени говорил на родном корейском языке, завершил выступление словами о том, что язык кино объединяет всех.