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Культура
2020-01-06T05:00+0300
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Южнокорейская лента "Паразиты" завоевала "Золотой глобус"
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РИА Новости

Южнокорейская лента "Паразиты" завоевала "Золотой глобус"

05:00 06.01.2020
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© Фото : GOLDEN GLOBE(S)Американская премия "Золотой глобус"
Американская премия Золотой глобус
© Фото : GOLDEN GLOBE(S)
Американская премия "Золотой глобус". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Картина "Паразиты" южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо завоевала "Золотой глобус" в категории "Лучший фильм на иностранном языке", трансляция 77-й церемонии вручения награды идет на телеканале NBC из Лос-Анджелеса.
На звание "лучшего фильма на иностранном языке" также претендовали автобиографическая лента испанского режиссера Педро Альмодовара "Боль и слава", семейная история Лулу Ван "Прощание", а также две французские ленты - "Портрет девушки в огне" Cелин Сьяммы и "Отверженные" Ладжа Ли.
Получая награду, режиссер картины-победителя Каннского кинофестиваля, хоть и большую часть времени говорил на родном корейском языке, завершил выступление словами о том, что язык кино объединяет всех.
"Золотой глобус" учрежден Ассоциацией иностранной прессы Голливуда. Награда вручается ежегодно в более чем 20 категориях.
Кадр из сериала Игра престолов. Джон Сноу
12 декабря 2019, 01:23Культура
Кит Харрингтон прокомментировал свою номинацию на "Золотой глобус"
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КультураЗолотой глобусЛос-АнджелесЮжная КореяСША
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