В Красноярском крае открыли движение на федеральной трассе

КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Дорожники открыли движение на участке федеральной трассы "Енисей" в Дорожники открыли движение на участке федеральной трассы "Енисей" в Красноярском крае , частично закрытое из-за гололеда и снегопада для автобусов и некоторых видов грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба управления дорог "Енисей".

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и гололедицы на участке федеральной трассы Р-257 "Енисей" было ограничено движение с 45 по 136 километр (от города Дивногорска до поселка Балахты).

"Восстановлено движение для автобусов и 2-осных грузовых автомобилей на федеральной автодороге Р-257 "Енисей" на участке с 45 по 136 км. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что по погодным условиям на несколько часов был закрыт аэропорт "Красноярск".