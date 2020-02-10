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В Красноярском крае открыли движение на федеральной трассе
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РИА Новости

В Красноярском крае открыли движение на федеральной трассе

11:06 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобильная дорога в Красноярском крае
Автомобильная дорога в Красноярском крае
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобильная дорога в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 10 фев - РИА Новости. Дорожники открыли движение на участке федеральной трассы "Енисей" в Красноярском крае, частично закрытое из-за гололеда и снегопада для автобусов и некоторых видов грузовых автомобилей, сообщает пресс-служба управления дорог "Енисей".
Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада и гололедицы на участке федеральной трассы Р-257 "Енисей" было ограничено движение с 45 по 136 километр (от города Дивногорска до поселка Балахты).
"Восстановлено движение для автобусов и 2-осных грузовых автомобилей на федеральной автодороге Р-257 "Енисей" на участке с 45 по 136 км. Движение осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что по погодным условиям на несколько часов был закрыт аэропорт "Красноярск".
В воскресенье в течение нескольких часов в Красноярске шел дождь, с вечера начался снегопад, который не прекращался до полудня понедельника.
Здание аэропорта Норильск
7 февраля, 08:11
Трассу до норильского аэропорта открыли для движения после ограничений
020100
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Красноярский крайДивногорскКрасноярскПроисшествия
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