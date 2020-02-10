Посол России в Таллине оценил положение Sputnik Эстония

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Положение . Положение Sputnik Эстония остается критическим, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров.

"Порадовать здесь ничем не могу, <...> изменений к лучшему не просматривается", — сказал дипломат.

Он призвал Эстонию выполнять международные обязательства по свободе СМИ.

"Уже сейчас очевидно, что имиджу Эстонии, которая, как утверждают международные рейтинги, является образцом обеспечения свободы слова, нанесен серьезный ущерб", — заключил Петров.

Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня".

В качестве обоснования этих действий назывались санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против "России сегодня", а персонально против генерального директора Дмитрия Киселева

Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.

Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.