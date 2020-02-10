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Медиавойны
2020-02-10T11:54+0300
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Посол России в Таллине оценил положение Sputnik Эстония
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РИА Новости

Посол России в Таллине оценил положение Sputnik Эстония

11:03 10.02.2020 (обновлено: 11:54 10.02.2020)
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© SputnikБаннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине
© Sputnik
Баннер в информационном агентстве Sputnik Эстония в Таллине. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Положение Sputnik Эстония остается критическим, заявил в интервью РИА Новости посол России в Таллине Александр Петров.

"Порадовать здесь ничем не могу, <...> изменений к лучшему не просматривается", — сказал дипломат.

Он призвал Эстонию выполнять международные обязательства по свободе СМИ.
"Уже сейчас очевидно, что имиджу Эстонии, которая, как утверждают международные рейтинги, является образцом обеспечения свободы слова, нанесен серьезный ущерб", — заключил Петров.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Ситуация вокруг Sputnik Эстония

В декабре сотрудники агентства получили от руководства Департамента полиции и погранохраны Эстонии прямые угрозы возбуждения уголовных дел в случае, если они не прекратят трудовые отношения с головной организацией — МИА "Россия сегодня".
В качестве обоснования этих действий назывались санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Однако санкции ЕС направлены не против "России сегодня", а персонально против генерального директора Дмитрия Киселева.
Президент России Владимир Путин заявлял, что российские власти будут делать все, чтобы поддерживать Sputnik при работе в других странах.
Высокопоставленный источник в Москве рассказал РИА Новости, что к действиям эстонских властей имеют отношение британские кураторы и это будет учтено для принятия в ближайшее время симметричных мер в отношении британских СМИ в России.
МИА "Россия сегодня" обратилось в международную организацию "Репортеры без границ" (RSF) и попросило пересмотреть дискриминационную политику в отношении Sputnik Эстония. RSF в ответ сообщили, что изучают ситуацию с положением русскоязычных СМИ в Эстонии.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский во время пресс-конференции на полях сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
3 февраля, 10:27Медиавойны
Вышинский рассказал, как ПАСЕ восприняла вопросы о Sputnik Эстония
11930676
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