Российский дипломат высказался о "всеобъемлющей" сделке США и Ирана

"Думаю, что это фантазии. Как говорят американцы, попытка подбить трех птиц одним камнем. Такая постановка вопроса нереалистична. Напомню, что в свое время переговоры по сугубо ядерным вопросам заняли порядка десяти лет. Если сюда добавить еще вопросы региональной безопасности и баллистических ракет, то это превратится в невыполнимую миссию. Эти дополнительные аспекты могут обсуждаться только с согласия заинтересованных сторон и отдельно от "ядерки", - сказал Ульянов.

В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему", пятому, отказу выполнять положения сделки, но подчеркивал, что действия являются обратимыми.