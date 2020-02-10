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Российский дипломат высказался о "всеобъемлющей" сделке США и Ирана
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РИА Новости

Российский дипломат высказался о "всеобъемлющей" сделке США и Ирана

11:02 10.02.2020 (обновлено: 11:20 10.02.2020)
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Предложения США о разработке некоей "всеобъемлющей" сделки с Ираном взамен Совместному всеобъемлющему плану действий - просто фантазии, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Думаю, что это фантазии. Как говорят американцы, попытка подбить трех птиц одним камнем. Такая постановка вопроса нереалистична. Напомню, что в свое время переговоры по сугубо ядерным вопросам заняли порядка десяти лет. Если сюда добавить еще вопросы региональной безопасности и баллистических ракет, то это превратится в невыполнимую миссию. Эти дополнительные аспекты могут обсуждаться только с согласия заинтересованных сторон и отдельно от "ядерки", - сказал Ульянов.
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В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана. Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, в начале января перейдя к "последнему", пятому, отказу выполнять положения сделки, но подчеркивал, что действия являются обратимыми.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Ульяновым >>
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)ИранСШАВ мире
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