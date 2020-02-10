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Ульянов назвал примерные сроки встречи комиссии по СВПД
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РИА Новости

Ульянов назвал примерные сроки встречи комиссии по СВПД

10:58 10.02.2020 (обновлено: 11:21 10.02.2020)
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© РИА Новости / Маргарита КостивПостоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
© РИА Новости / Маргарита Костив
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдет в конце февраля - начале марта на уровне политдиректоров, вероятно, в Вене, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"По моим прикидкам, сессия комиссии состоится в конце февраля - начале марта на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств стран-участниц. Место встречи пока точно не определено. Полагаю, что она, как обычно, состоится в Вене", - сказал Ульянов.
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Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.
В рамках резолюции Совета Безопасности ООН предусмотрен механизм урегулирования споров на случай, если один из участников ядерной сделки сочтет, что Иран не выполняет своих обязательств по ней. В случае если спор так и не будет разрешен, участники сделки могут заявить о невыполнении ее условий на заседании совместной комиссии и по истечении определенных сроков уведомить СБ ООН о грубом нарушении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Совбез после этого должен поставить на голосование резолюцию о продлении режима снятия санкций в отношении Тегерана, и если она через 30 дней не будет принята, все санкции СБ ООН будут восстановлены.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Ульяновым >>
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Михаил Ульянов (дипломат)ВенаРоссияИранВ мире
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