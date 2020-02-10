Ульянов: постпреды в МАГАТЭ посетят российские ядерные объекты в июне

Госкорпорация "Росатом" в прошлом организовала несколько ознакомительных визитов на российские ядерные объекты для постоянных представителей других государств при международных организациях в Вене.

"Они (визиты) были весьма успешными, участники до сих пор о них тепло вспоминают и интересуются, когда такая поездка состоится в следующий раз. Могу сказать, что аналогичный визит планируется на конец июня нынешнего года", - сказал Ульянов.