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Ульянов: постпреды в МАГАТЭ посетят российские ядерные объекты в июне
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РИА Новости

Ульянов: постпреды в МАГАТЭ посетят российские ядерные объекты в июне

10:50 10.02.2020 (обновлено: 11:21 10.02.2020)
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© Фото : страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© Фото : страница IAEA в Twitter
Международное агентство по атомной энергии. Архивное фото
ВЕНА, 10 фев - РИА Новости, Маргарита Костив. Постоянные представители других государств в Вене в конце июня посетят российские ядерные объекты, заявил РИА Новости постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Госкорпорация "Росатом" в прошлом организовала несколько ознакомительных визитов на российские ядерные объекты для постоянных представителей других государств при международных организациях в Вене.
"Они (визиты) были весьма успешными, участники до сих пор о них тепло вспоминают и интересуются, когда такая поездка состоится в следующий раз. Могу сказать, что аналогичный визит планируется на конец июня нынешнего года", - сказал Ульянов.
Читайте полный текст интервью с Михаилом Ульяновым >>
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Михаил Ульянов (дипломат)МАГАТЭВенаРоссияВ мире
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