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https://ria.ru/20200210/1564477053.html
В Казахстане произведут ряд увольнений после беспорядков на юге страны
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РИА Новости

В Казахстане произведут ряд увольнений после беспорядков на юге страны

10:35 10.02.2020
775
© AP Photo / Vladimir VoroninСпецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020
© AP Photo / Vladimir Voronin
Спецназ блокирует дорогу после конфликта в поселке Масанчи недалеко от границы на юге Казахстана. 8 февраля 2020 . Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник распорядился уволить нескольких чиновников и полицейских после беспорядков на юге страны, которые привели к человеческим жертвам.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
Массовые беспорядки в Казахстане
9 февраля, 12:49
"От слов к кулакам". В Казахстане назвали причину массовых беспорядков
"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму (главе) Жамбылской области Аскару Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам Сулушаш Курманбекову, акима Кордайского района Болатбека Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении на сайте президента Казахстана.
Кроме этого, глава государства поручил министру внутренних дел Казахстана Ерлану Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области и начальника отдела полиции Кордайского района.
Последствия массовых беспорядков на юге Казахстана
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

Этнические дунгане проходят через границу из Казахстана в Кыргызстан около города Токмак в 60 км от Бишкека
1 из 12

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AP Photo / Vladimir Voronin

В драке приняли участие около тысячи человек.

Казахстанский ОМОН блокирует дорогу после конфликта в Масанчи, недалеко от границы с Казахстаном
2 из 12

В драке приняли участие около тысячи человек.

© AP Photo / Vladimir Voronin
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Конфликт был локализован усилиями полиции.

Сгоревшая машина в селе Блас-Батыр, в 250 км от Алматы, где прошли бесполрядки
3 из 12

Конфликт был локализован усилиями полиции.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

Здания, которые были сожжены во время серии столкновений в селе Масанчи в южной Жамбылской области, Казахстан, 8 февраля 2020
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev
© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

Сгоревший дом после недавней серии столкновений в селе в южной Жамбылской области, Казахстан, 8 февраля 2020
5 из 12

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

Полиция стоит вдоль дороги у села Масанчи в 250 км от Алматы
6 из 12

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

Этнический дунганец осматривает сгоревший дом в селе Блас-Батыр в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
7 из 12

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

Этнические дунгане собираются пересекать границу из Казахстана в Кыргызстан около города Токмак, примерно в 60 км от Бишкека
8 из 12

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

Сгоревшие машины на улице в селе Блас-Батыр в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
9 из 12

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

Полицейские идут по дороге возле села Масанчи в 250 км от Алматы 8 февраля 2020
10 из 12

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

Молодежь проходит мимо сгоревшего здания в селе Масанчи в 250 километрах от Алматы 8 февраля 2020
11 из 12

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
© Sputnik / Тимур Батыршин

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев, аким области Аскар Мырзахметов и первый зампредседателя АНК Жансеит Туймебаев присутствуют на похоронах в селе Масанчи
12 из 12

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

© Sputnik / Тимур Батыршин
1 из 12

В ночь на 8 февраля в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана произошли массовые беспорядки.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
2 из 12

В драке приняли участие около тысячи человек.

© AP Photo / Vladimir Voronin
3 из 12

Конфликт был локализован усилиями полиции.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
4 из 12

По последним данным, погибли десять человек и еще 50 госпитализированы.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabayev
5 из 12

Из-за поджогов оказались повреждены 25 жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль.

© REUTERS / Tengrinews/Shokan Alkhabaye
6 из 12

Почти 50 участников массовой драки были задержаны полицией.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
7 из 12

Среди пострадавших в беспорядках нет россиян.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
8 из 12

По данным властей, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы попытались перенести на межнациональную плоскость.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
9 из 12

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил с заявлением и обещал наказать виновных.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
10 из 12

Правительство Казахстана собрало комиссию по ликвидации беспорядков.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
11 из 12

Сейчас ситуация в области стабилизировалась.

© AFP 2020 / Vyacheslav Oseledko
12 из 12

Казахстанцы, накануне выехавшие в Кыргызстан, возвращаются в свои дома.

© Sputnik / Тимур Батыршин
201102
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Массовые беспорядки в КазахстанеКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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