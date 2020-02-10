Гончарук назвал кандидата на пост министра "оккупированных территорий"

КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство по вопросам "оккупированных территорий" Украины может возглавить представитель Киева в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Министерство по вопросам "оккупированных территорий" Украины может возглавить представитель Киева в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексей Резников , сообщил премьер-министр Алексей Гончарук

Ранее Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что министерство по вопросам "оккупированных территорий" создадут на Украине.

"Мы сейчас в диалоге с Алексеем Резниковым для того, чтобы он возглавил это ведомство. Он опытный человек, юрист, а там вопрос переходного правосудия, ну то есть достаточно релевантный опыт в данном случае. И он неплохой переговорщик, и, по моему мнению, неплохой менеджер. Это человек, которого я рассматриваю на эту позицию, и, если парламент поддержит, то, возможно, он присоединится к нашей правительственной команде", - сказал Гончарук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.

Ранее Зеленский на встрече с Гончаруком отметил необходимость проведения реорганизации ряда министерств, которые ранее были объединены в одно. По его словам, в частности, речь идёт о министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министерстве культуры, которое также занимается вопросами молодежи и спорта, и министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.