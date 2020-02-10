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Гончарук назвал кандидата на пост министра "оккупированных территорий"
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РИА Новости

Гончарук назвал кандидата на пост министра "оккупированных территорий"

10:10 10.02.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на заседании Верховной рады. Архивное фото
КИЕВ, 10 фев – РИА Новости. Министерство по вопросам "оккупированных территорий" Украины может возглавить представитель Киева в политической подгруппе трехсторонней контактной группы Алексей Резников, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
Ранее Гончарук на совещании с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что министерство по вопросам "оккупированных территорий" создадут на Украине.
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"Мы сейчас в диалоге с Алексеем Резниковым для того, чтобы он возглавил это ведомство. Он опытный человек, юрист, а там вопрос переходного правосудия, ну то есть достаточно релевантный опыт в данном случае. И он неплохой переговорщик, и, по моему мнению, неплохой менеджер. Это человек, которого я рассматриваю на эту позицию, и, если парламент поддержит, то, возможно, он присоединится к нашей правительственной команде", - сказал Гончарук в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в понедельник.
Ранее Зеленский на встрече с Гончаруком отметил необходимость проведения реорганизации ряда министерств, которые ранее были объединены в одно. По его словам, в частности, речь идёт о министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства, министерстве культуры, которое также занимается вопросами молодежи и спорта, и министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Алексей РезниковАлексей ГончарукВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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