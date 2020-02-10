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Глава АЕБ оценил значение "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Глава АЕБ оценил значение "Северного потока — 2"

09:16 10.02.2020 (обновлено: 10:16 10.02.2020)
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© Илья ПиталевРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток - 2"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток - 2
© Илья Питалев
Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток - 2". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Глава Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России Франк Шауфф надеется, что строительство газопровода "Северный поток — 2" завершится в 2021 году, об этом он сообщил в интервью РИА Новости.
"Я не эксперт по вопросам строительства газопроводов, однако надеюсь, что оно (строительство) действительно закончится в 2021 году. АЕБ всегда рассматривала "Северный поток — 2" как важный коммерческий проект, который поможет европейской экономике получить газ, а российской экономике – получить доходы от его продажи", - сказал собеседник агентства.
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Шауфф также отметил, что американские санкции направлены не только против российской экономики, но и против европейской.
"Мы, конечно, очень озабочены тем, что американские регуляторы сейчас хотят напрямую влиять на внешнюю торговлю Европейского союза, и считаем, что это потенциально проблемная область отношений между ЕС и США. Думаю, что в дальнейшем странам ЕС придется думать над тем, как отвечать на подобные вызовы", - подчеркнул он.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - британо-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50% - на сумму до 950 миллионов евро каждый. Оставшаяся половина средств - 4,75 миллиарда евро - приходится на "Газпром".
Президент России Владимир Путин в январе заявил, что санкции только задержат строительство газопровода, и планируется завершить его до конца 2020 года или к первому кварталу 2021 года.
Читайте полный текст интервью >>
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
3330202
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Франк ШауффСеверный поток — 2Ассоциация европейского бизнесаЕвросоюзВладимир ПутинРоссияЭкономика
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