После беспорядков в Казахстане более 170 человек обратились к медикам

НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Более 170 человек обратились за медпомощью после беспорядков на юге Более 170 человек обратились за медпомощью после беспорядков на юге Казахстана , 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник замминистра здравоохранения Камалжан Надыров.

Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

"Всего за медицинской помощью обратились более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем была оказана необходимая первая медпомощь. Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек (двое в Кордае и 12 в Алма-Ате)", - написал Надыров на своей странице в Facebook

Как добавил замминистра, "после получения сигнала о том, что часть пострадавших обратились в приграничные клиники Кыргызской Республики, было принято решение организовать перевод граждан в клиники Алма-Аты". "Были вывезены девять пациентов из 13 госпитализированных (оставшиеся четыре пациента находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке)", - сообщил Надыров.