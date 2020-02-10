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После беспорядков в Казахстане более 170 человек обратились к медикам
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РИА Новости

После беспорядков в Казахстане более 170 человек обратились к медикам

09:13 10.02.2020 (обновлено: 09:14 10.02.2020)
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© AP Photo / Vladimir TretyakovПолиция в Казахстане
Полиция в Казахстане
© AP Photo / Vladimir Tretyakov
Полиция в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 10 фев - РИА Новости. Более 170 человек обратились за медпомощью после беспорядков на юге Казахстана, 14 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник замминистра здравоохранения Камалжан Надыров.
Массовые беспорядки произошли в ночь на субботу в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. По данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.
"Всего за медицинской помощью обратились более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем была оказана необходимая первая медпомощь. Проведено множество операций различной сложности. Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек (двое в Кордае и 12 в Алма-Ате)", - написал Надыров на своей странице в Facebook.
Как добавил замминистра, "после получения сигнала о том, что часть пострадавших обратились в приграничные клиники Кыргызской Республики, было принято решение организовать перевод граждан в клиники Алма-Аты". "Были вывезены девять пациентов из 13 госпитализированных (оставшиеся четыре пациента находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке)", - сообщил Надыров.
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Он уточнил, что в стационарах находятся 43 человека (13 в Кордае, один в Таразе, 25 в Алма-Ате и четверо в Киргизии), ряд пациентов готовятся к выписке. "Сейчас в районе ситуация стабилизировалась, люди возвращаются в свои дома. Работа продолжается", - заключил Надыров.
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