В московских библиотеках расскажут о жизни и творчестве Пастернака

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы в честь 130-летия со дня рождения писателя Бориса Пастернака приглашают на творческие вечера, театральную постановку и виртуальную экскурсию в библиотеки города, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Памятные мероприятия пройдут в 30 читальнях с 11 по 25 февраля.
"Горожан ждут лекции о жизни и творчестве поэта, прозаика и переводчика, виртуальные экскурсии и театральная постановка, в которой может принять участие любой желающий. Кроме того, поклонники творчества классика смогут услышать его голос, звучащий на архивной граммофонной записи", - приводится на сайте информация пресс-службы дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Москвы.
Добавляется, что все желающие смогут посетить творческие вечера, посвященные писателю и его любовной переписке с Мариной Цветаевой, а также мастер-класс по стихосложению.