В московских библиотеках расскажут о жизни и творчестве Пастернака

"Горожан ждут лекции о жизни и творчестве поэта, прозаика и переводчика, виртуальные экскурсии и театральная постановка, в которой может принять участие любой желающий. Кроме того, поклонники творчества классика смогут услышать его голос, звучащий на архивной граммофонной записи", - приводится на сайте информация пресс-службы дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Москвы.