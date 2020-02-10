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В московских библиотеках расскажут о жизни и творчестве Пастернака
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РИА Новости

В московских библиотеках расскажут о жизни и творчестве Пастернака

09:09 10.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКниги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве
Книги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Книги на полках во Всероссийской государственной библиотеке иностранной литературы имени М. И. Рудомино в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Москвичей и гостей столицы в честь 130-летия со дня рождения писателя Бориса Пастернака приглашают на творческие вечера, театральную постановку и виртуальную экскурсию в библиотеки города, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Памятные мероприятия пройдут в 30 читальнях с 11 по 25 февраля.
"Горожан ждут лекции о жизни и творчестве поэта, прозаика и переводчика, виртуальные экскурсии и театральная постановка, в которой может принять участие любой желающий. Кроме того, поклонники творчества классика смогут услышать его голос, звучащий на архивной граммофонной записи", - приводится на сайте информация пресс-службы дирекции по развитию культурных центров департамента культуры Москвы.
Добавляется, что все желающие смогут посетить творческие вечера, посвященные писателю и его любовной переписке с Мариной Цветаевой, а также мастер-класс по стихосложению.
Советский поэт и писатель Борис Леонидович Пастернак
Вчера, 09:00Культура
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