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Российские наблюдатели признали результаты выборов в Азербайджане
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РИА Новости

Российские наблюдатели признали результаты выборов в Азербайджане

08:55 10.02.2020
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© РИА Новости / Мурад ОруджевПарламентские выборы в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане
© РИА Новости / Мурад Оруджев
Парламентские выборы в Азербайджане
БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходили демократично и соответствовали букве закона, заявила в понедельник глава делегации от Совета Федерации РФ, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"То, что касается процедуры открытости, демократичной организации, четкого следования букве закона - это мы отмечаем на всех участках", - заявила на пресс-конференции Гумерова.
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По ее словам, избирательный процесс протекал в условиях "очень четкой организации и слаженной работы".
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка на них составила 47,81%.
По итогам обработки 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает до 65 из 125 мест в парламенте республики.
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Лилия ГумероваНовый Азербайджан (партия)Ильхам АлиевАзербайджанВ мире
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