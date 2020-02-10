Российские наблюдатели признали результаты выборов в Азербайджане

БАКУ, 10 фев - РИА Новости. Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходили демократично и соответствовали букве закона, заявила в понедельник глава делегации от Совета Федерации РФ, председатель комитета по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
"То, что касается процедуры открытости, демократичной организации, четкого следования букве закона - это мы отмечаем на всех участках", - заявила на пресс-конференции Гумерова.
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По ее словам, избирательный процесс протекал в условиях "очень четкой организации и слаженной работы".
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка на них составила 47,81%.
По итогам обработки 87% протоколов из 4823 избирательных пунктов правящая партия "Новый Азербайджан", возглавляемая президентом страны Ильхамом Алиевым, получает до 65 из 125 мест в парламенте республики.