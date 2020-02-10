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"Победа" назвала причину экстренного возвращения самолета в Петербург
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РИА Новости

"Победа" назвала причину экстренного возвращения самолета в Петербург

08:44 10.02.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
© РИА Новости / Илья Питалев
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самолёт лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Ранее в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково") РИА Новости рассказали, что самолет "Победы", вылетевший в Екатеринбург, вернулся в "Пулково" из-за технической неисправности на борту.
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"После вылета из Санкт-Петербурга экипаж сообщил о появлении трещины на лобовом стекле. Самолёт вернулся в "Пулково", - сказали в пресс-службе перевозчика.
В "Победе" добавили, что из Москвы был незамедлительно направлен резервный борт.
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Победа (авиакомпания)ЕкатеринбургСанкт-ПетербургПроисшествия
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