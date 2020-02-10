"Победа" назвала причину экстренного возвращения самолета в Петербург

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Самолёт лоукостера Самолёт лоукостера "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), вылетевший из Санкт-Петербурга Екатеринбург , вернулся в аэропорт вылета из-за трещины на лобовом стекле, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.

Ранее в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково") РИА Новости рассказали, что самолет "Победы", вылетевший в Екатеринбург, вернулся в "Пулково" из-за технической неисправности на борту.

"После вылета из Санкт-Петербурга экипаж сообщил о появлении трещины на лобовом стекле. Самолёт вернулся в "Пулково", - сказали в пресс-службе перевозчика.