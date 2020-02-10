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В Дагестане пять человек отравились угарным газом
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РИА Новости

В Дагестане пять человек отравились угарным газом

08:10 10.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС по республике.
"От диспетчера ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы – ред.) Карабудахкентского района поступила информация о том, что в карабудахкентскую Центральную городскую больницу с отравлением угарным газом доставлены пять человек, из них трое детей 2013, 2017, 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС России
Вчера, 04:44
В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа
По данным ведомства, отравление произошло в частном жилом доме селе Карабудахкент, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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МЧС России (Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ДагестанПроисшествия
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