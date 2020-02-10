В Дагестане пять человек отравились угарным газом

МАХАЧКАЛА, 10 фев - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в частном доме в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает ГУ МЧС по республике.
"От диспетчера ЕДДС (Единой дежурной диспетчерской службы – ред.) Карабудахкентского района поступила информация о том, что в карабудахкентскую Центральную городскую больницу с отравлением угарным газом доставлены пять человек, из них трое детей 2013, 2017, 2018 годов рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, отравление произошло в частном жилом доме селе Карабудахкент, состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести.