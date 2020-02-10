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Посол оценил отношения между Россией и Китаем
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РИА Новости

Посол оценил отношения между Россией и Китаем

07:48 10.02.2020
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© Фото : сайт посольства РФ в КНРПосол РФ в КНР Андрей Денисов
Посол РФ в КНР Андрей Денисов
© Фото : сайт посольства РФ в КНР
ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Отношения России и Китая стали зоной кристаллизации на фоне взбаламученной обстановки в мире, сказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата российский посол в Пекине Андрей Денисов.
"Мы же видим, что происходит в мире, в этих условиях отношения наших двух стран, которые безусловно в силу просто своих масштабов и роли в мировой политике относятся к число лидеров современного международного развития - это такая своеобразная зона кристаллизации на фоне того, что происходит во взбаламученной международной обстановке сейчас", - заявил дипломат.
Он добавил, что "мы вышли в российско-китайских отношениях на такой уровень, который, строго говоря, какие-то сенсации уже и не предполагает, и это тот случай, когда хорошо".
"У нас устоялось сотрудничество на всех этажах, как мы говорим, и по всем направлениям. В прошлом году наши руководители в июньском заявлении по итогам визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина объявили о том, что наше стратегическое партнерство и всеобъемлющее сотрудничество вступает в новую эпоху. Это не только новая эпоха в наших двусторонних отношениях, эпоха всестороннего партнерства, это и новая эпоха в международном, мировом развитии", - добавил Денисов.
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При этом, сказал посол, "мы не являемся союзниками, как я неоднократно говорил, но у нас очень высокая степень общего понимания того, что происходит в мире, отсюда близость, а по ряду важных позиций и совпадение нашей линии, в том числе и в ООН".
"Это, конечно, не значит, что мы во всем едины, ничего подобного, мы две большие страны, у каждой из нас есть свои, зачастую специфические национальные интересы, и никто нас не обязывает во всем следовать друг за другом, но, и это тоже я неоднократно отмечал, самое главное - это то, что создан механизм сотрудничества, который позволяет решать любые проблемы и ставить любые вопросы", - заявил дипломат.
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