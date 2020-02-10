Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой санкций в СЕ

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что для Украины в Совете Европы "все идет не так". Так он прокомментировал заявление украинского МИД о разочаровании принятым комитетом министров СЕ решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации.
Ранее МИД Украины выразил уверенность, "что введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления Организации от собственных уставных целей", когда организация оставила без эффективного ответа "российскую вооруженную агрессию".
"Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа "Балтик+" впала в ступор. Санкционный механизм изменен не в пользу Украины. Сплошное расстройство", – отметил Пушков.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.