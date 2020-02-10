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2020-02-10T06:54+0300
https://ria.ru/20200210/1564470878.html
Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой санкций в СЕ
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РИА Новости

Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой санкций в СЕ

06:54 10.02.2020
19729
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков написал в Twitter, что для Украины в Совете Европы "все идет не так". Так он прокомментировал заявление украинского МИД о разочаровании принятым комитетом министров СЕ решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации.
Ранее МИД Украины выразил уверенность, "что введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления Организации от собственных уставных целей", когда организация оставила без эффективного ответа "российскую вооруженную агрессию".

"Санкции ПАСЕ отменила, Россия вернулась. Попытка вновь лишить ее полномочий провалилась. Группа "Балтик+" впала в ступор. Санкционный механизм изменен не в пользу Украины. Сплошное расстройство", – отметил Пушков.

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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7 февраля, 16:47
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
207563001
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Ситуация на УкраинеМИД УкраиныВерховная Рада УкраиныСовет ЕвропыАлексей ПушковМоскваПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Мне кажется даже дети уже понимают ,что Украина дурка одним словом.
10 февраля, 07:06
Смерш П
2320000
Что можно ожидать от псевдостраны Гуляй поле,где президент комик Доллар ,а власть у коричневой чумы!!!Даже паны уже стали бить ,про Европу и говорить нечего просто воротит от этих чудиков с Прибалтами и панами!!!
10 февраля, 08:30
Сергей Иванов
1700000
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