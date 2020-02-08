В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

Также в украинском министерстве выразили сожаление, что "в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.