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В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
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РИА Новости

В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы

23:08 08.02.2020 (обновлено: 10:32 09.02.2020)
164708
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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КИЕВ, 8 фев — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины разочаровано принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, говорится в заявлении министерства на сайте в субботу.
"В Украине разочарованы принятым комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами — членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения. Делегация Украины голосовала против этого решения", — говорится в сообщении.
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Также в украинском министерстве выразили сожаление, что "в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования подобных шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации".
МИД Украины выразил уверенность, "что введение подобных процедур только усугубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления Организации от собственных уставных целей", когда организация оставила без эффективного ответа "российскую вооруженную агрессию".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не выступает стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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895591381441
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МИД УкраиныСовет ЕвропыУкраинаВ мире
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Санкции могут быть введены против Украины за насилие на Донбасе.
8 февраля, 23:12
SPSebastian Pereira
22111008
Привыкайте, дальше - больше!
8 февраля, 23:20
Von Stirliz
185140103
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