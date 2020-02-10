В Еврейской АО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Режим повышенной готовности введен на территории Еврейской автономной области из-за ситуации с коронавирусом в Китае, сообщили РИА Новости в правительстве области.

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"Врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о введении на территории Еврейской автономной области режима повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен региональный уровень реагирования", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, главам муниципальных районов и мэру Биробиджана также рекомендовано ввести режим повышенной готовности на своих территориях.

Собеседник рассказал, что в регионе организованы непрерывный сбор и передача информации об обстановке в центр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС, организовано оповещение руководителей госорганов региона.

По его словам, в настоящее время заболевших коронавирусом на территории области нет.

"На карантине в области находятся два гражданина КНР. Симптомов заболевания у них нет, наблюдение за ними продолжается", - рассказал собеседник.