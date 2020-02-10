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В Еврейской АО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
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РИА Новости

В Еврейской АО ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

06:20 10.02.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПроизводство медицинских костюмов биозащиты
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© РИА Новости / Александр Кондратюк
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ХАБАРОВСК, 10 фев - РИА Новости. Режим повышенной готовности введен на территории Еврейской автономной области из-за ситуации с коронавирусом в Китае, сообщили РИА Новости в правительстве области.
Ранее режим повышенной готовности ввели другие два пограничных с Китаем региона - Забайкалье и Приамурье.
"Врио губернатора региона Ростислав Гольдштейн подписал распоряжение о введении на территории Еврейской автономной области режима повышенной готовности для органов управления и сил областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установлен региональный уровень реагирования", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, главам муниципальных районов и мэру Биробиджана также рекомендовано ввести режим повышенной готовности на своих территориях.
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Собеседник рассказал, что в регионе организованы непрерывный сбор и передача информации об обстановке в центр управления в кризисных ситуациях областного главка МЧС, организовано оповещение руководителей госорганов региона.
По его словам, в настоящее время заболевших коронавирусом на территории области нет.
"На карантине в области находятся два гражданина КНР. Симптомов заболевания у них нет, наблюдение за ними продолжается", - рассказал собеседник.
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. К настоящему моменту в Китае от заболевания скончались 908 человек, в их числе два иностранца, число подтвержденных случаев заражения превысило 40,1 тысячи.
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