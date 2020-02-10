Крашенинников: в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы

МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Конституционные поправки могут изменить процедуру утверждения Конституционные поправки могут изменить процедуру утверждения правительства , чтобы президент не обязан был распускать Госдуму, трижды отклонившую кандидата в премьеры. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников (ЕР).

Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ будет вынесен на общероссийское голосование. Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".

Среди поправок - расширение роли Госдумы при формировании правительства: назначить премьера президент сможет только, если его утвердит Госдума. Кандидатов в вице-премьеры и часть министров (кроме силовиков) Думе будет предлагать сам премьер, депутаты будут утверждать их, а президент затем - формально назначать. При этом проект не отменяет статью, согласно которой президент распускает Думу и назначает премьера сам, если депутаты трижды отклонили его кандидата.

"Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", - сказал Крашенинников в интервью газете "Коммерсант".

"После третьего раза (президент) может назначить и распустить Думу или нет", - добавил он.

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос о том, что делать, если Дума не согласует министров.