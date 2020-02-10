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2020-02-10T05:53+0300
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Крашенинников: в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы
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РИА Новости

Крашенинников: в Конституции могут изменить условия роспуска Госдумы

05:53 10.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПавел Крашенинников
Павел Крашенинников
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Конституционные поправки могут изменить процедуру утверждения правительства, чтобы президент не обязан был распускать Госдуму, трижды отклонившую кандидата в премьеры. Об этом рассказал сопредседатель рабочей группы по внесению поправок, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников (ЕР).
Госдума ранее поддержала президентский законопроект в первом чтении. После принятия парламентом документ будет вынесен на общероссийское голосование. Путин сказал, что по его итогам "подпишет (закон) или не будет подписывать".
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Среди поправок - расширение роли Госдумы при формировании правительства: назначить премьера президент сможет только, если его утвердит Госдума. Кандидатов в вице-премьеры и часть министров (кроме силовиков) Думе будет предлагать сам премьер, депутаты будут утверждать их, а президент затем - формально назначать. При этом проект не отменяет статью, согласно которой президент распускает Думу и назначает премьера сам, если депутаты трижды отклонили его кандидата.
"Сейчас действительно закреплено в Конституции, что если Дума три раза не утверждает, то президент назначает премьер-министра самостоятельно и распускает Госдуму. После правки, возможно, будет так: назначает и вправе распустить. Не обязан", - сказал Крашенинников в интервью газете "Коммерсант".
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"После третьего раза (президент) может назначить и распустить Думу или нет", - добавил он.
Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос о том, что делать, если Дума не согласует министров.
"По новому проекту процедура такая: премьер предлагает, Дума утверждает, и тогда кандидатуры поступают к президенту. А если Дума не утверждает, то кандидатуры к президенту не "идут" и он не может провести назначение. Это надо обязательно сформулировать. Но пока у нас нормативного рецепта нет", - сказал депутат.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
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Конституция РФПавел КрашенинниковГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
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