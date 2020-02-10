Лидеры России и Китая проведут в 2020 году как минимум три встречи

ПЕКИН, 10 фев – РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести в 2020 году две встречи в России и одну в Китае, также ожидается их общение на полях различных международных мероприятий, рассказал в интервью российским СМИ по случаю Дня дипломата посол России в Китае Андрей Денисов

"Сохраняется надежда на то, что к весне ситуация (с коронавирусом) выправится, и наши главные мероприятия, которые начинаются с начала мая, с ожидаемого, планируемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне и дальше, все это пойдет по ранее согласованному графику. Он у нас, как и во все другие годы, достаточно насыщен", - сообщил дипломат.

По его словам, "только в двух странах – в России и в Китае – состоятся три встречи (лидеров): две у нас". "Об одной 9 мая я уже сказал, вторая в 20-х числах июля в городе Санкт-Петербург на саммитах ШОС и БРИКС, куда также ожидается приезд председателя КНР Си Цзиньпина", - уточнил российский посол.

"Во второй половине года по очередности должен состояться официальный визит нашего президента в Китай. Встреч у нас много и поездок много, но каждый год бывает главное мероприятие – это государственный или официальный визит. В прошлом году с визитом в нашу страну приезжал уважаемый Си Цзиньпин, в этом году наша очередь", - добавил Денисов.

На уточняющий вопрос, действительно ли китайский лидер приедет на празднования Дня Победы, он ответил, что "во всяком случае, нам китайские друзья подтвердили, что Си Цзиньпин планирует".

"Разумеется, наши руководители встречаются каждый год на полях крупных международных мероприятий, впереди саммит АТЭС, встреча лидеров стран "Группы двадцати", во всех этих мероприятиях, планируется во всяком случае по состоянию на сегодняшний день, участие и нашего руководителя, и китайского председателя, там будут встречи тоже", - сказал посол.