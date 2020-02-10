Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T05:16+0300
https://ria.ru/20200210/1564469949.html
Лавров оценил убытки европейского бизнеса от "одержимости санкциями"
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564381331_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_04b2f39d943483a48c3ab6e89a879f1d.jpg
РИА Новости

Лавров оценил убытки европейского бизнеса от "одержимости санкциями"

05:16 10.02.2020
1384
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
 Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
МОСКВА, 10 фев - РИА Новости. Одержимость санкциями обходится европейскому бизнесу в сотни миллиардов евро, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью "Российской газете".
"Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро", - сказал министр.
По его словам, "есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока Минские договоренности не будут выполнены Москвой".
"Этим пользовался экс-президент Украины Петр Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи", - сказал Лавров.
Флаг Великобритании на фоне Атомиума в парке Мини-Европа в Брюсселе, Бельгия
7 февраля, 19:21
Российский посол оценил вероятность новых санкций от Британии
Он добавил, что "русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса".
"Пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса (при принятии решений в ЕС), чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Вчера, 01:31
Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
3730100
Обсудить 2
Санкции в отношении РоссииСергей ЛавровЕвросоюзРоссияВ мире
Рекомендуем
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Посол России не исключает шантажа на переговорах Лондона и Евросоюза
Сотрудник МЧС России
В МЧС рассказали, как не умереть от угарного газа
Сотрудник службы переписи населения проводит перепись хозяйки и смотрителя алтайского домашнего центра-музея в селе Чемал в республике Алтай
Россиянам разрешат выбрать любую национальность при переписи населения
Американский танк Abrams
Американское СМИ назвало препятствие для победы в "войне с Россией"
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
Сотрудник лаборатории в китайском городе Ухань
Число погибших от нового коронавируса превысило число жертв MERS
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Число новых случаев коронавируса вне провинции Хубэй снижается
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из Находки
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Пушков высмеял разочарование Украины новой процедурой санкций в СЕ
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Соловьев назвал сволочью мэра Львова
Атомный ледокол Арктика во время начала ходовых испытаний на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге
В ОСК рассказали о проблемах на испытаниях ледокола "Арктика"
Павел Крашенинников
Закон о Госсовете могут принять в формате ФКЗ, рассказал Крашенинников
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
Дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в районе Владивостока
Разработчик рассказал о возможностях С-500
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
03:09Неплательщиков "налога на въезд" в Венецию будут выгонять из города
03:05Источник назвал дату начала перевода "Морского старта" из США в Россию
03:02Эксперт рассказала, как не стать жертвой современных мошенников
03:00В России придумали, как повысить безопасность атомных станций
02:41Обвинение просит от семи до девяти лет тюрьмы для экс-советника Трампа
02:30Ученые выяснили, почему жители больших городов живут меньше
02:22Выборы президента Эквадора перенесли на более ранний срок
02:20Мощные ливни привели к наводнениям на улицах Сан-Паулу
02:14В Риме задержали подростка, оскорблявшего китайцев из-за коронавируса
02:13Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ под Донецком
02:05Критик случайно разбила произведение искусства за 20 тысяч долларов
02:02Die Welt: Россия воспользовалась санкционной политикой США
01:49Венесуэла обратится в международные суды из-за новых санкций США
01:38Попавшая под санкции США Conviasa перевезет купивших билеты пассажиров
01:33Любовь Успенская после скандала с дочерью пожаловалась на травлю
01:31Мадуро обвинил США и Колумбию в теракте на севере страны
01:29В США заявили о "преследовании" американского спутника российским
01:28В Госдуму внесены поправки о расширении материнского капитала
01:20Число военных из США, контуженных при иранском ударе, выросло до 109
Лента новостейМолния