Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.

Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.

Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили европейцев от немецко-фашистских захватчиков.

В подборке снимков, большинство из которых выложены в открытый доступ впервые, запечатлены события завершающего этапа войны: полководческие будни, участие в парадах в освобожденных городах, отдых и встречи с союзниками.