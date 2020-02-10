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75 лет Победы
2020-02-10T15:52+0300
https://ria.ru/20200210/1564469487.html
Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564482638_0:0:1200:676_1036x0_80_0_0_fd5d180cb2067c76b593c47be8e444d7.jpg
РИА Новости

Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

04:22 10.02.2020 (обновлено: 15:52 10.02.2020)
19738
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
Командующий войсками 1-го Украинского фронта Маршал Советского Союза И. С. Конев в освобожденной Праге. Чехословакия, май 1945 г.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Минобороны России опубликовало на своем сайте уникальные фотографии советских полководцев времен Великой Отечественной войны.
Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы" посвящен выдающимся советским военачальникам, чьи фронты и армии 75 лет назад освободили европейцев от немецко-фашистских захватчиков.
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"

Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: начштаба I Белорусского фронта генерал-полковник М. С. Малинин, замкомандующего I Белорусским фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.

Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: нач. штаба I Белорусского фронта генерал-полковник М.С.Малинин, зам. командующего I Белорусского фронта генерал армии В.Д.Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.
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Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: начштаба I Белорусского фронта генерал-полковник М. С. Малинин, замкомандующего I Белорусским фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"

Прага радостно встречает наших воинов-освободителей. Чехословакия, май 1945 г.

Население Чехословакии радостно встречает наших воинов - освободителей. Чехословакия, г. Прага, май 1945 г.
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Прага радостно встречает наших воинов-освободителей. Чехословакия, май 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
1 из 2

Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: начштаба I Белорусского фронта генерал-полковник М. С. Малинин, замкомандующего I Белорусским фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
2 из 2

Прага радостно встречает наших воинов-освободителей. Чехословакия, май 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
В подборке снимков, большинство из которых выложены в открытый доступ впервые, запечатлены события завершающего этапа войны: полководческие будни, участие в парадах в освобожденных городах, отдых и встречи с союзниками.
В этом году Россия отмечает 75 лет Победы. К юбилею военное ведомство публикует ранее закрытые документы, чтобы защитить историческую правду и противостоять попыткам фальсифицировать историю.
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"

Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский в Будапеште. Венгрия, 1945 г.

Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский в г. Будапеште. Венгрия, 1945 г.
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Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский в Будапеште. Венгрия, 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"

Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.

Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник артиллерии В.И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.
2 из 3

Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"

Маршал Советского Союза И. С. Конев и генерал армии А. И. Еременко на дворцовой площади г. Острава. Чехословакия, 9 мая 1945 г.

Маршал Советского Союза И.С. Конев и генерал армии А.И. Еременко на дворцовой площади. Чехословакия, г. Острава, 9 мая 1945 г.
3 из 3

Маршал Советского Союза И. С. Конев и генерал армии А. И. Еременко на дворцовой площади г. Острава. Чехословакия, 9 мая 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
1 из 3

Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский в Будапеште. Венгрия, 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
2 из 3

Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
3 из 3

Маршал Советского Союза И. С. Конев и генерал армии А. И. Еременко на дворцовой площади г. Острава. Чехословакия, 9 мая 1945 г.

© Фотодокументальный проект "Полководцы Победы: освободители Европы"
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75 лет ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЕвропаРоссияОбщество
Популярные комментарии
Горжусь!
10 февраля, 08:54
Сергей Новиков
2910000
Очень прекрасно героев победителей надо знать в лицо
10 февраля, 09:20
ISIg Supr
2310000
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