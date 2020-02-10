Минобороны опубликовало уникальные фотографии советских полководцев

Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: начштаба I Белорусского фронта генерал-полковник М. С. Малинин, замкомандующего I Белорусским фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.
Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: начштаба I Белорусского фронта генерал-полковник М. С. Малинин, замкомандующего I Белорусским фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.
Прага радостно встречает наших воинов-освободителей. Чехословакия, май 1945 г.
Прага радостно встречает наших воинов-освободителей. Чехословакия, май 1945 г.
Во дворце Фридриха Великого. Слева направо: начштаба I Белорусского фронта генерал-полковник М. С. Малинин, замкомандующего I Белорусским фронтом генерал армии В. Д. Соколовский. Германия, Потсдам, май 1945 г.
Прага радостно встречает наших воинов-освободителей. Чехословакия, май 1945 г.
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский в Будапеште. Венгрия, 1945 г.
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский в Будапеште. Венгрия, 1945 г.
Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.
Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.
Маршал Советского Союза И. С. Конев и генерал армии А. И. Еременко на дворцовой площади г. Острава. Чехословакия, 9 мая 1945 г.
Маршал Советского Союза И. С. Конев и генерал армии А. И. Еременко на дворцовой площади г. Острава. Чехословакия, 9 мая 1945 г.
Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский в Будапеште. Венгрия, 1945 г.
Начальник артиллерии 1-го Белорусского фронта генерал-полковник В. И. Казаков (в центре) на наблюдательном пункте. Берлинская операция. Германия, май 1945 г.
Маршал Советского Союза И. С. Конев и генерал армии А. И. Еременко на дворцовой площади г. Острава. Чехословакия, 9 мая 1945 г.