В Судане прокомментировали вопрос о нормализации отношений с Израилем

АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Вопрос о нормализации отношений с Вопрос о нормализации отношений с Израилем будет решать будущий парламент Судана , заявил в интервью РИА Новости представитель суданского правительства, министр культуры и СМИ этой страны Фейсал Мухаммад.

По словам министра, встреча главы переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Уганде вызвала разногласия между советом и кабинетом министром, который не знал о ее проведении. Определять внешнюю политику, отметил он, согласно конституционной декларации, должно правительство страны.

"Этот вопрос был полностью урегулирован. Было решено, что комитет, состоящий из представителей суверенного совета и правительства, четко определит рамки полномочий (совета и правительства), было определено, что международные отношения являются прерогативой совета министров", - сказал представитель правительства.

Фейсал Мухаммад также отметил, что важные решения по внешней политике в одностороннем порядке приниматься не будут, они, по его словам, будут обсуждаться на совместном заседании кабмина и суверенного совета.

"Проблема, связанная со встречей аль-Бурхана с Нетаньяху в настоящее время преодолена. Мы продолжаем сотрудничать на переходном этапе. Мы пришли к единому мнению о том, что мы как переходное правительство не можем принять такое важное решение (нормализация отношений с Израилем), потому что у нас нет парламента, и когда он появится и захочет обсуждать отношения с Израилем, то путь обсудит его", - сказал министр.

Глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объяснил, что его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялась в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности Судана.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провели встречу в Уганде в начале февраля. О встрече в сети микроблогов Twitter написал израильский премьер. Переходное правительство Судана заявило, что не было оповещено об этой встрече и узнало о переговорах из СМИ. При этом представитель правительства и министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад указал, что кабинет министров будет ждать разъяснений от главы суверенного совета после его возвращения.

Аль-Бурхан в своем заявлении объяснил, что его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялась в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности Судана.

В настоящее время Израиль и Судан не имеют дипломатических отношений.