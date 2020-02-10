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2020-02-10T03:49+0300
https://ria.ru/20200210/1564469219.html
В Судане прокомментировали вопрос о нормализации отношений с Израилем
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РИА Новости

В Судане прокомментировали вопрос о нормализации отношений с Израилем

03:49 10.02.2020
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CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, SudanСтолица Судана Хартум
Столица Судана Хартум
CC BY 2.0 / Christopher Michel / Khartoum, Sudan
Столица Судана Хартум. Архивное фото
АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Вопрос о нормализации отношений с Израилем будет решать будущий парламент Судана, заявил в интервью РИА Новости представитель суданского правительства, министр культуры и СМИ этой страны Фейсал Мухаммад.
По словам министра, встреча главы переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Уганде вызвала разногласия между советом и кабинетом министром, который не знал о ее проведении. Определять внешнюю политику, отметил он, согласно конституционной декларации, должно правительство страны.
"Этот вопрос был полностью урегулирован. Было решено, что комитет, состоящий из представителей суверенного совета и правительства, четко определит рамки полномочий (совета и правительства), было определено, что международные отношения являются прерогативой совета министров", - сказал представитель правительства.
Фейсал Мухаммад также отметил, что важные решения по внешней политике в одностороннем порядке приниматься не будут, они, по его словам, будут обсуждаться на совместном заседании кабмина и суверенного совета.
Столица Судана город Хартум
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"Проблема, связанная со встречей аль-Бурхана с Нетаньяху в настоящее время преодолена. Мы продолжаем сотрудничать на переходном этапе. Мы пришли к единому мнению о том, что мы как переходное правительство не можем принять такое важное решение (нормализация отношений с Израилем), потому что у нас нет парламента, и когда он появится и захочет обсуждать отношения с Израилем, то путь обсудит его", - сказал министр.
Глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан объяснил, что его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялась в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности Судана.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и глава переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан провели встречу в Уганде в начале февраля. О встрече в сети микроблогов Twitter написал израильский премьер. Переходное правительство Судана заявило, что не было оповещено об этой встрече и узнало о переговорах из СМИ. При этом представитель правительства и министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад указал, что кабинет министров будет ждать разъяснений от главы суверенного совета после его возвращения.
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Аль-Бурхан в своем заявлении объяснил, что его встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху состоялась в рамках усилий по обеспечению национальной безопасности Судана.
В настоящее время Израиль и Судан не имеют дипломатических отношений.
Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле 2019 года в стране произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа 2019 года.
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