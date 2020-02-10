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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-10T03:32+0300
https://ria.ru/20200210/1564469106.html
СМИ: радикалы хотели спровоцировать столкновения армий Турции и Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/151901/01/1519010191_0:250:2400:1600_1036x0_80_0_0_fe29bff766a2dbf236da8c75de2ee5be.jpg
РИА Новости

СМИ: радикалы хотели спровоцировать столкновения армий Турции и Сирии

03:32 10.02.2020
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© AFP 2020 / Nazeer al-Khatib Боевики "Сирийской свободной армии"
Боевики Сирийской свободной армии
© AFP 2020 / Nazeer al-Khatib
Боевики "Сирийской свободной армии". Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Радикалы из Свободной сирийской армии хотели спровоцировать столкновения правительственных войск Сирии и турецкой армии в Идлибе, следует из репортажа, показанного в воскресенье в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".
В программе показали освобожденный сирийскими военными город Серакиб в провинции Идлиб – важный транспортный узел, в котором пересекаются трассы M4 (Алеппо - Латакия) и M5 (Алеппо - Хама). До недавних пор он был занят Свободной сирийской армией, в городе остается много неразорвавшихся снарядов и заминированных объектов.
"Члены радикальных группировок использовали присутствие Турции для того, чтобы атаковать правительственные силы. Радикалы прикрывались турецкими военными, да ещё и надеялись спровоцировать очередной виток конфликта между Дамаском и Анкарой", - говорится в сюжете.
Кроме того, боевики использовали социальные объекты Серакиба, такие как школы и мечети, в качестве штабов и оружейных складов, рассчитывая впоследствии обвинить военных Сирии и России в бомбежках гражданской инфраструктуры, говорится в видеоматериале.
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