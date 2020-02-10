СМИ: радикалы хотели спровоцировать столкновения армий Турции и Сирии

"Члены радикальных группировок использовали присутствие Турции для того, чтобы атаковать правительственные силы. Радикалы прикрывались турецкими военными, да ещё и надеялись спровоцировать очередной виток конфликта между Дамаском и Анкарой", - говорится в сюжете.