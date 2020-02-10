СМИ: радикалы хотели спровоцировать столкновения армий Турции и Сирии

МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Радикалы из Свободной сирийской армии хотели спровоцировать столкновения правительственных войск Сирии и турецкой армии в Идлибе, следует из репортажа, показанного в воскресенье в программе "Вести недели" на канале "Россия 1".
В программе показали освобожденный сирийскими военными город Серакиб в провинции Идлиб – важный транспортный узел, в котором пересекаются трассы M4 (Алеппо - Латакия) и M5 (Алеппо - Хама). До недавних пор он был занят Свободной сирийской армией, в городе остается много неразорвавшихся снарядов и заминированных объектов.
"Члены радикальных группировок использовали присутствие Турции для того, чтобы атаковать правительственные силы. Радикалы прикрывались турецкими военными, да ещё и надеялись спровоцировать очередной виток конфликта между Дамаском и Анкарой", - говорится в сюжете.
Кроме того, боевики использовали социальные объекты Серакиба, такие как школы и мечети, в качестве штабов и оружейных складов, рассчитывая впоследствии обвинить военных Сирии и России в бомбежках гражданской инфраструктуры, говорится в видеоматериале.