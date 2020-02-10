Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США

АДДИС-АБЕБА, 10 фев - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Судан рассчитывает на развитие отношений с США, однако они не будут строиться в ущерб отношениям с какими-либо другими странами, заявил в интервью РИА Новости представитель суданского кабмина, министр культуры и СМИ Фейсал Мухаммад.
Обсуждения в СМИ арабских стран о "повороте" Хартума, требующего от США исключить его из списка государств поддерживающих терроризм, в сторону Вашингтона, появились после визита в эту страну в декабре 2019 года суданского премьер-министра Абдаллы Хамдука. В ходе его визита страны договорились начать процесс обмена послами после 23-летнего перерыва.
В начале февраля госсекретарь США Майк Помпео пригласил посетить США главу переходного суверенного совета Судана Абдель Фаттаха аль-Бурхана.
"Ничего нового в отношениях с США нет. Они были и в период санкций. Не думаю, что они будут в ущерб какой-либо другой стороне. Есть желание в развитии этих отношений, но это не значит присоединение к каким-либо блокам", - сказал министр.
По его словам, Судан намерен "придерживаться сбалансированной и суверенной внешней политики".
Судан с конца 2018 года переживает период нестабильности, вызванный экономическим спадом и последовавшими народными протестами. В апреле в Судане произошел военный переворот. Правивший 30 лет президент Омар аль-Башир был отстранен от власти, а позднее помещен в тюрьму. В конце августа глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан принес присягу в качестве руководителя Суверенного совета страны. Новый премьер Судана Абдалла Хамдук был приведен к присяге 21 августа.
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