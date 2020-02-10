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Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
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РИА Новости

Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург

02:39 10.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Победа"
Самолет авиакомпании Победа
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Самолет авиакомпании "Победа". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 фев - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший в Екатеринбург, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за технической неисправности на борту, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
"Десятого февраля экипаж рейса Санкт-Петербург - Екатеринбург (DP515 авиакомпания "Победа") доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт оправления", - сказала собеседница агентства.
"Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - добавила она.
По словам собеседницы, пассажиры самолета высажены в терминал.
Аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме.
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Победа (авиакомпания)Пулково (аэропорт)ЕкатеринбургСанкт-ПетербургПроисшествия
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