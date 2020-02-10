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Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву
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РИА Новости

Лавров прокомментировал возможность возвращения посла Украины в Москву

00:22 10.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 10 фев – РИА Новости. Россия не будет против возвращения своего посла в Киев и украинского в Москву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Украинская сторона отозвала посла, грозилась разорвать дипотношения. Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против", - заявил министр в интервью "Российской газете".
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Лавров подчеркнул, что даже в текущих условиях Россия и Украина сильно взаимосвязаны в экономике, транспорте, гуманитарных вопросах, семейных связях.
"Конечно, неразумно постоянно возводить какие-то барьеры, то для авиасообщения, потом для железнодорожного транспорта, да и просто для общения", - добавил он.
Лавров также рассказал о своих контактах с украинской стороной.
"Многие украинские партнеры в беседах стараются прагматично подходить к проблемам, которые существуют и которые вредят, в том числе украинцам и Украине. Но на публике практически каждый из них говорит по-другому. Наверное, такой сейчас существует запрос, который преодолеть нельзя, настолько велико влияние националистов всех мастей, включая тех, кто марширует со знаменами эсэсовцев по улицам городов, с факелами", - заявил министр.
При этом он добавил, что Москва заинтересована в контактах с Киевом.
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