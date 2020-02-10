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Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан")
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РИА Новости

Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан")

10:00 10.02.2020 (обновлено: 12:00 10.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир ПесняВид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку
Вид на архитектурный комплекс Башни Пламени в Баку
© РИА Новости / Владимир Песня
Партия "Ени Азербайджан" (Yeni Azərbaycan, "Новый Азербайджан") – правоцентристская политическая партия в Азербайджане.
В программе партии сформулированы ее основные задачи: укрепление государственной независимости, создание демократического, правового, светского государства.
Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") была создана по инициативе азербайджанской интеллигенции в начале 1990-х годов.
16 октября 1992 года представители интеллигенции (91 человек) обратились к Гейдару Алиеву (1923-2003), занимавшему в то время пост председателя верховного меджлиса Нахичевани, с предложением создать партию.
Он положительно ответил на обращение в публикации в газете "Сяс".
21 ноября 1992 года в Нахичевани учредительная конференции приняло решение о создании партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), были утверждены ее программа и устав. На конференции Гейдар Алиев единогласно был избран председателем партии. Также были избраны заместители председателя политсовет и правление партии.
18 декабря 1992 года партия была зарегистрирована в Министерстве юстиции.
С 1992 по 1993 год по всей стране были созданы ее региональные организации.
15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, 3 октября 1993 года он был избран президентом Азербайджана.
В июне 1995 года были учреждены женский совет и молодежное объединение партии.
12 ноября 1995 года партия одержала победу на первых парламентских выборах в стране в условиях многопартийности.
21-22 декабря 1999 года на первом съезде партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев был переизбран председателем партии.
На выборах, состоявшихся 12 ноября 2000 года, партия получила 74 места в парламенте из 124.
21 ноября 2001 года на втором съезде партии Ильхам Алиев был избран первым заместителем председателя партии. 2 августа 2003 года он был избран премьер-министром Азербайджана, 15 октября 2003 года – президентом Азербайджана.
26 марта 2005 года третий съезд партии избрал Ильхама Алиева председателем, он переизбирался главой партии в 2008 году и в 2013 годах.
"Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") побеждал на парламентских выборах в 2005, 2010 и 2015 годах.
11 апреля 2018 года на внеочередных выборах Ильхам Алиев был переизбран президентом Азербайджанской Республики с 86,03% голосов.
2 декабря 2019 года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил на специальном заседании о самороспуске, решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства.
5 декабря 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске действующего парламента и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис на 9 февраля 2020 года.
27 декабря правление партии "Новый Азербайджан" обнародовало список кандидатов организации в депутаты на внеочередных выборах. От имени партии были выдвинуты 123 кандидата в 125 округах.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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Гейдар Алиев (политик)Ильхам АлиевАзербайджанСправки
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