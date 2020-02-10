Партия "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан")

Вид на архитектурный комплекс "Башни Пламени" в Баку

Партия "Ени Азербайджан" (Yeni Azərbaycan, "Новый Азербайджан") – правоцентристская политическая партия в Азербайджане

В программе партии сформулированы ее основные задачи : укрепление государственной независимости, создание демократического, правового, светского государства.

16 октября 1992 года представители интеллигенции (91 человек) обратились к Гейдару Алиеву (1923-2003), занимавшему в то время пост председателя верховного меджлиса Нахичевани, с предложением создать партию.

21 ноября 1992 года в Нахичевани учредительная конференции приняло решение о создании партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"), были утверждены ее программа и устав. На конференции Гейдар Алиев единогласно был избран председателем партии. Также были избраны заместители председателя политсовет и правление партии.

18 декабря 1992 года партия была зарегистрирована в Министерстве юстиции.

С 1992 по 1993 год по всей стране были созданы ее региональные организации.

15 июня 1993 года Гейдар Алиев был избран председателем Верховного Совета Азербайджана, 3 октября 1993 года он был избран президентом Азербайджана.

В июне 1995 года были учреждены женский совет и молодежное объединение партии.

12 ноября 1995 года партия одержала победу на первых парламентских выборах в стране в условиях многопартийности.

21-22 декабря 1999 года на первом съезде партии "Ени Азербайджан" Гейдар Алиев был переизбран председателем партии.

На выборах, состоявшихся 12 ноября 2000 года, партия получила 74 места в парламенте из 124.

21 ноября 2001 года на втором съезде партии Ильхам Алиев был избран первым заместителем председателя партии. 2 августа 2003 года он был избран премьер-министром Азербайджана, 15 октября 2003 года – президентом Азербайджана.

26 марта 2005 года третий съезд партии избрал Ильхама Алиева председателем, он переизбирался главой партии в 2008 году и в 2013 годах.

"Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан") побеждал на парламентских выборах в 2005, 2010 и 2015 годах.

11 апреля 2018 года на внеочередных выборах Ильхам Алиев был переизбран президентом Азербайджанской Республики с 86,03% голосов.

2 декабря 2019 года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана объявил на специальном заседании о самороспуске , решение было принято депутатами законодательного органа после инициативы правящей партии распустить парламент с целью поддержания курса реформ главы государства.

5 декабря 2019 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске действующего парламента и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис на 9 февраля 2020 года

27 декабря правление партии "Новый Азербайджан" обнародовало список кандидатов организации в депутаты на внеочередных выборах. От имени партии были выдвинуты 123 кандидата в 125 округах