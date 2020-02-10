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Восточно-Померанская наступательная операция
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РИА Новости

Восточно-Померанская наступательная операция

05:47 10.02.2020 (обновлено: 05:48 10.02.2020)
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© РИА Новости / Российский государственный архив кинофотодокументовВосточно-Померанская наступательная операция советских войск
Восточно-Померанская наступательная операция советских войск
© РИА Новости / Российский государственный архив кинофотодокументов
Восточно-Померанская наступательная операция проводилась с 10 февраля по 4 апреля 1945 года во время Великой Отечественной войны войсками 1-го и 2-го Белорусских фронтов в целях разгрома группировки противника в Восточной Померании и овладения побережьем Балтийского моря от Данцига (ныне Гданьск, Польша) до Штеттина (ныне Щецин, Польша).
По своему размаху и результатам она стала одной из важнейших в победной кампании 1945 года.
К концу января 1945 года в результате мощных ударов советской армии немецко-фашистские войска понесли большие потери и утратили многие районы Восточной Пруссии и почти всю Польшу. Однако командование вермахта планировало остановить дальнейшее продвижение Красной армии и не допустить ее на территорию Германии.
В Восточной Померании скопилась большая группировка немецких войск, угрожавших флангу и тылу 1-го Белорусского фронта. Соединения и части врага занимали заблаговременно подготовленные в инженерном отношении оборонительные полосы и рубежи.
Задача ликвидировать противника в Восточной Померании первоначально была поручена войскам 2-го Белорусского фронта под командованием Константина Рокоссовского (370 тысяч человек, 263 танка и самоходных артиллерийских установок, около 10,2 тысяч орудий и минометов, около 450 боевых самолетов), которому противостояла часть сил германской группы армий "Висла" (свыше 230 тысяч человек, 382 танка и штурмовых орудия, свыше 2,9 тысяч орудий и минометов, около 300 боевых самолетов).
Переход в наступление советские войска осуществляли в условиях наступившей распутицы, практически без подготовки. Наступательные бои начались 10 февраля 1945 года. В первый же день были разгромлены гарнизоны городов Эльбинг, Швец и Шенау, советские части продвинулись вперед на расстояние до 10 километров. На отдельных участках продвижение было поначалу минимальным – немецкие части оказывали ожесточенные сопротивления. К 15 февраля части Рокоссовского продвинулись в глубину от 15 до 40 километров, после упорных боев были освобождены города Хойнице и Тухоля, 16 февраля – Пыжице и Банг.
17 февраля советское верховное командование решило привлечь войска 1-го Белорусского фронта под командованием Георгия Жукова, уточнив задачу войскам. Группировке сил обоих фронтов (около 770 тысяч человек, свыше двух тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, около 16,8 тысяч орудий и минометов, свыше 960 боевых самолетов) поставили задачу расчленить группу армий "Висла" (605 тысяч человек, около 1,5 тысяч танков и штурмовых орудий, 6,5 тысяч орудий и минометов, около 850 боевых самолетов), отсечь ее от остальных германских войск и уничтожить во взаимодействии с Балтийским флотом. Переход в наступление намечалось осуществить разновременно, по мере готовности войск.
Войска 2-го Белорусского фронта 24 февраля начали наступление, а 1 марта перешли в наступление армии 1-го Белорусского фронта.
К исходу 4 марта соединения 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского под командованием генерал-лейтенанта Станислава Поплавского окружили в районе Польцина до четырех немецких пехотных дивизий.
5 марта части 1-й и 2-й гвардейских танковых армий 1-го Белорусского фронта достигли рубежа Бельград, Кольберг, Трептов, Каммин, Голлнов. Тем самым войска 2-го и 1-го Белорусских фронтов полностью решили задачу рассечения восточно-померанской группировки противника.
К 10-11 марта войска 1-го Белорусского фронта вышли на побережье Балтийского моря от Кольберга до Померанской бухты и очистили от врага весь восточный берег Одера. 18 марта сложил оружие гарнизон Кольберга, а 20 марта был ликвидирован плацдарм немецких войск на Одере в районе Альтдамма.
Соединения 2-го Белорусского фронта в течение 8-11 марта последовательно овладели городами Штольп, Лауэнбург, Нойштадт. К середине марта крупные силы 2-й армии вермахта были блокированы войсками Рокоссовского в районе Гдыни и Данцига, подступы к этим городам были сильно укреплены, сами города – подготовлены к уличным боям. Перейдя к обороне на выгодной местности, противник начал оказывать ожесточенное сопротивление.
Командующий войсками 2-го Белорусского фронта решил, в первую очередь, нарушить взаимодействие между группировками, для чего нанести главный удар в направлении Цоппота. С 14 по 22 марта здесь велись тяжелые бои. Стрелковые соединения при поддержке танков вынуждены были последовательно штурмовать многочисленные оборонительные сооружения противника, неся при этом большие потери. Средние темпы наступления не превышали 1-1,5 километра в сутки. В отдельные дни советские части совсем не имели продвижения, или оно исчислялось сотнями метров. Только 23 марта они овладели Цоппотом, выполнив задачу по рассечению немецкой 2-й армии. 28 марта 1945 года после многодневных упорных боев была взята Гдыня, а 30 марта 1945 года – Данциг.
К 4 апреля советские войска завершили ликвидацию остатков немецкой 2-й армии севернее Гдыни. Однако, блокированные на косе Гель и в районе дельты реки Висла юго-восточнее Данцига отдельные группы противника капитулировали лишь 9 мая 1945 года.
В результате разгрома восточно-померанской группировки противника была устранена угроза нанесения контрудара в тыл 1-го Белорусского фронта, чем были созданы благоприятные условия для подготовки дальнейшего наступления на берлинском направлении. Освобождение польского Поморья, захват важнейших морских портов значительно затруднили немецкому командованию снабжение его курляндской группировки, способствовали ее успешному блокированию с моря Балтийским флотом. В ходе операции советские войска захватили 850 танков и штурмовых орудий, 430 самолетов, свыше 5,5 тысячи орудий и минометов, освободили 54 города и сотни других населенных пунктов.
За мужество, героизм и высокое воинское мастерство ряд соединений и частей были награждены орденами, удостоены почетных наименований Гданьских, Кольбергских. Потери составили свыше 172 тысяч человек (из них около 53 тысяч человек безвозвратно).
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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