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Правящая партия Азербайджана заявила о победе на парламентских выборах
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РИА Новости

Правящая партия Азербайджана заявила о победе на парламентских выборах

23:49 09.02.2020 (обновлено: 01:38 10.02.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане
© Sputnik
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Парламентские выборы в Азербайджане
БАКУ, 9 фев – РИА Новости. Зампредседателя – исполнительный секретарь правящей партии Азербайджана "Новый Азербайджан" Али Ахмедов заявил о победе партии на внеочередных парламентских выборах, поздравив с этим как членов партии, так и победивших кандидатов.
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка составила 47,81%. На выборах в 2015 году она составила 55,7%.
"Завершились внеочередные выборы. Проведенные экзит-поллы показывают победу нашей партии. Я могу поздравить членов нашей партии с очередной победой "Новый Азербайджан". Поздравляю победивших кандидатов. Благодарны нашей партии, кандидатам и всем нашим избирателям", - написал Ахмедов на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге и поздравил его с победой правящей партии на выборах.
Парламентские выборы в Азербайджане
Вчера, 02:20
Процедура выборов в парламент Азербайджана
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