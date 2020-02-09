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Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах
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РИА Новости

Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах

23:19 09.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
БАКУ, 9 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и поздравил с победой возглавляемой им партии "Новый Азербайджан" на внеочередных выборах в воскресенье.
"Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с победой правящей партии "Новый Азербайджан", пожелал успехов в новом парламенте. Ильхам Алиев поблагодарил за внимание и поздравление", - сообщает пресс-служба Алиева.
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Внеочередные парламентские выборы прошли в Азербайджане в воскресенье. Правящая партия "Новый Азербайджан" получит большинство мандатов в новом парламенте страны, следует из данных exit poll, проведенного американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates. Согласно заявлению французской компании OpinionWay, также проводившей exit poll, партия "Новый Азербайджан" получит до 66 мандатов в парламенте.
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Ильхам АлиевТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганАзербайджанВ мире
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