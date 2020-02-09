Эрдоган поздравил Алиева с победой на парламентских выборах

БАКУ, 9 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и поздравил с победой возглавляемой им партии "Новый Азербайджан" на внеочередных выборах в воскресенье.
"Президент Турции поздравил Ильхама Алиева с победой правящей партии "Новый Азербайджан", пожелал успехов в новом парламенте. Ильхам Алиев поблагодарил за внимание и поздравление", - сообщает пресс-служба Алиева.
7 января, 18:49На границе Армении и Азербайджана убили военнослужащего
Внеочередные парламентские выборы прошли в Азербайджане в воскресенье. Правящая партия "Новый Азербайджан" получит большинство мандатов в новом парламенте страны, следует из данных exit poll, проведенного американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates. Согласно заявлению французской компании OpinionWay, также проводившей exit poll, партия "Новый Азербайджан" получит до 66 мандатов в парламенте.