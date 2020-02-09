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2020-02-09T20:55+0300
https://ria.ru/20200209/1564465399.html
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
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РИА Новости

Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата

20:55 09.02.2020
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© Фото : страница Алексея Гончарука в FacebookАлексей Гончарук
Алексей Гончарук
© Фото : страница Алексея Гончарука в Facebook
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал сокращение в 2020 году государственного аппарата минимум на 10%.
Ранее Гончарук заявил, что размер зарплаты министров и их заместителей будет привязан к средней по стране. Он отметил, что вся информация о зарплатах руководства кабмина будет публичной и публиковаться ежемесячно.
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"Мы продолжаем оптимизировать государство. В этом году минимум на 10% мы сократим весь государственный аппарат. Большая экономия нами предусматривается за счет внедрения IT-инструментов. То есть, то, что "зашито" в программное обеспечение, значительно ускоряет процессы", - сказал Гончарук в воскресенье в эфире телеканала ICTV.
Он добавил, что уровень зарплат для топ-чиновников сейчас обсуждается. "Правда, что у нас был беспорядок во всех этих премиях-зарплатах и всем другом. Мы приняли решение, что зарплата чиновника, который занимает наивысшую должность в правительстве, будет от трех до пяти средних заработных плат… От 30 до 50 тысяч (1,2-2 тысячи долларов - ред.) - это тот коридор, в котором будут зарплаты в правительстве на наивысшем уровне", - сказал премьер.
Ранее министр юстиции Денис Малюська жаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности. Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявлял, что многие украинские министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.
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Позднее агентство "Украинские новости" информировало о высокой зарплате министра юстиции Украины: в декабре 2019 года он получил премии за три месяца на общую сумму 190,4 тысячи гривен (7,9 тысячи долларов). По данным издания, заработная плата Малюськи за декабрь составила 226 тысяч гривен (9,4 тысячи долларов), его заместителей - от 90 до 153 тысячи гривен (от 3,7 до 6,3 тысячи долларов). Малюська ответил, что высокая зарплата ему необходима для накоплений, так как после увольнения он не сможет вернуться на прежнюю работу.
Минимальная зарплата на Украине в 2019 году увеличилась чуть более чем на 10% и составила 4,1 тысячи гривен (около 180 долларов), при этом, по данным Госстата, средняя зарплата в стране к концу года составила около 10,7 тысячи гривен (около 460 долларов), в Киеве - около 16 тысяч гривен (около 670 долларов).
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Денис МалюськаДмитрий ДубилетАлексей ГончарукУкраинаВ мире
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