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2020-02-09T20:51+0300
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Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами
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РИА Новости
Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами
По меньшей мере 10 человек погибли от ранений в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области. Массовая драка вспыхнула из-за водителей, не поделивших дорогу. В потасовке участвовало около тысячи человек. В результате были сожжены дома, промышленные постройки и автомобили. Жители села сильно напуганы произошедшим.
2020-02-09T20:51+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76947109&type=mp4
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PT1M35S

Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами

20:51 09.02.2020
980
По меньшей мере 10 человек погибли от ранений в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области. Массовая драка вспыхнула из-за водителей, не поделивших дорогу. В потасовке участвовало около тысячи человек. В результате были сожжены дома, промышленные постройки и автомобили. Жители села сильно напуганы произошедшим.
3556424
Жамбылская областьКазахстан
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