Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами

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По меньшей мере 10 человек погибли от ранений в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области. Массовая драка вспыхнула из-за водителей, не поделивших дорогу. В потасовке участвовало около тысячи человек. В результате были сожжены дома, промышленные постройки и автомобили. Жители села сильно напуганы произошедшим.