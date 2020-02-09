2020-02-09T20:51+0300
2020-02-09T20:51+0300
https://ria.ru/20200209/1564465328.html
Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564465251_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_15094eeec450e13068b2cec31e792ccb.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами
По меньшей мере 10 человек погибли от ранений в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области.
Массовая драка вспыхнула из-за водителей, не поделивших дорогу. В потасовке участвовало около тысячи человек. В результате были сожжены дома, промышленные постройки и автомобили. Жители села сильно напуганы произошедшим.
2020-02-09T20:51+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=76947109&type=mp4
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564465251_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_6ce155ec38e94272851ac29a3e34148d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564465251_160:0:640:360_1200x0_80_0_0_ef292b6b7a2824d9ee96022f327babea.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564465251_280:0:640:360_1200x0_80_0_0_fbd2fec36e9ced1eb9b9f8ca4d13f924.jpg
PT1M35S
Массовая драка в Казахстане закончилась кровью и пожарами
По меньшей мере 10 человек погибли от ранений в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области.
Массовая драка вспыхнула из-за водителей, не поделивших дорогу. В потасовке участвовало около тысячи человек. В результате были сожжены дома, промышленные постройки и автомобили. Жители села сильно напуганы произошедшим.