Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

"Суд в зале суда отпустил из-под стражи Цицулаева",- сказал собеседник агентства.
По его словам, Цицулаев может перемещаться без ограничений.
В деле на данный момент 9 фигурантов.
Уголовное дело в отношении Цицулаева было возбуждено 26 февраля 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции.
По словам адвоката, сейчас стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, были поданы жалобы по действиям следователя как в прокуратуру, так и в суд, готовится обращение в Конституционный суд РФ для оценки правоприменительной практики с точки зрения Конституции РФ и ее единства на территории РФ.
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