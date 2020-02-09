Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

Уголовное дело в отношении Цицулаева было возбуждено 26 февраля 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции.

По словам адвоката, сейчас стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, были поданы жалобы по действиям следователя как в прокуратуру, так и в суд, готовится обращение в Конституционный суд РФ для оценки правоприменительной практики с точки зрения Конституции РФ и ее единства на территории РФ.