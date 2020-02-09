Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T20:36+0300
https://ria.ru/20200209/1564464972.html
Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине
https://cdn24.img.ria.ru/images/154865/32/1548653207_0:115:2937:1767_1036x0_80_0_0_0410331a4fda79e0a7e576cc5caad75f.jpg
РИА Новости

Мосгорсуд отпустил из-под ареста экс-полпреда главы Чечни на Украине

20:35 09.02.2020 (обновлено: 20:36 09.02.2020)
2253
© РИА Новости / Виталий БелоусовРешетка перед зданием Московского городского суда
Решетка перед зданием Московского городского суда
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Решетка перед зданием Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Мосгорсуд отпустил из-под ареста бывшего полпреда главы Чечни на Украине Рамзана Цицулаева, обвиняемого по четырем статьям УК РФ, в том числе в организации похищения человека и вымогательстве, сообщил РИА Новости его адвокат Ариф Бекаев.
"Суд в зале суда отпустил из-под стражи Цицулаева",- сказал собеседник агентства.
По его словам, Цицулаев может перемещаться без ограничений.
В деле на данный момент 9 фигурантов.
Уголовное дело в отношении Цицулаева было возбуждено 26 февраля 2018 года. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, в похищении человека в составе ОПГ, вымогательстве, взятке и применении насилия в отношении двух сотрудников полиции.
По словам адвоката, сейчас стороны продолжают знакомиться с материалами уголовного дела, были поданы жалобы по действиям следователя как в прокуратуру, так и в суд, готовится обращение в Конституционный суд РФ для оценки правоприменительной практики с точки зрения Конституции РФ и ее единства на территории РФ.
Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ
3 февраля 2019, 08:00
Что находят при обысках у высокопоставленных арестантов
26121147
Обсудить 2
Чеченская республикаМоскваРоссияУкраинаПроисшествия
Рекомендуем
ДТП с участием каршеринга на Кутузовском проспекте в Москве. 9 февраля 2020
В Москве четыре автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте
Алексей Гончарук
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Статуя Фемиды в суде
В Петербурге арестовали политолога по делу о мошенничестве
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Монумент Родина-мать в Киеве
На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка
Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми
Иранский министр назвал причины неудачного запуска спутника
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции
Лавров объяснил, из-за кого Киев отказался от полного развода сил
Парламентские выборы в Азербайджане
Экзит-полл: "Новый Азербайджан" получит большинство в парламенте
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
В Кузбассе всех пострадавших в ДТП с автобусом эвакуировали в больницы
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния