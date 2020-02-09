На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве

Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он отметил, что демонтировать саму "Родину-мать" никто не собирается. "Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - пояснил директор института нацпамяти.