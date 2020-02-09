Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-10T00:43+0300
https://ria.ru/20200209/1564464259.html
На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве
https://cdn23.img.ria.ru/images/136236/15/1362361575_0:0:3084:1735_1036x0_80_0_0_8703043084e8bf808a8da4bbc9634c4e.jpg
РИА Новости

На Украине предложили убрать герб СССР с "Родины-матери" в Киеве

19:59 09.02.2020 (обновлено: 00:43 10.02.2020)
5392
© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве
© РИА Новости / Александр Максименко
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович предложил демонтировать герб СССР с монумента "Родина-мать" в Киеве.
"Это вполне возможно, и с технической точки зрения тоже. Это ряд процедур, технических и юридических, которые нужно выполнить. Здесь надо меньше хайпа. Просто спокойно сделать дело", - заявил Дробович в эфире ObozTV
Знак на въезде в Мариуполь
7 февраля, 16:47
Украина хочет создать две военные базы в Донбассе по стандартам НАТО
Дробович призвал не обращать внимания на слухи о возможном сносе монумента. Он отметил, что демонтировать саму "Родину-мать" никто не собирается. "Во-первых, это 300 тонн. Во-вторых, это очень сложная и знаковая для Украины архитектурная скульптура", - пояснил директор института нацпамяти.
"Я бы очень хотел, чтобы до окончания моей каденции (срока должности - ред.) все это было (сделано - ред.) цивилизованным способом", - добавил Дробович.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
8 февраля, 23:08
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
11112141142
Обсудить 28
Ситуация на УкраинеУкраинский институт национальной памятиСССРКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Экономика -не, поднятие з/п с увеличением рабочих мест -не, поднятие пенсий и соц выплаты(на зло москалям) -не, главное борьба с коммунистическим прошлым(за деньги налогоплательщиков),... п.с. начните с закапывания метро, уничтожение всех сов. построек, всего военно и воздушного транспорта!
9 февраля, 20:12
Metų Laikai
1710000
Потом скажут, шо это не Родина-мать, а Ридна-Ненька, и шо это строили шумеры. В доказательство вместо герба СССР приделают трызуп.
9 февраля, 20:47
Naum Vygodsky
1170000
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Наталья Поклонская
Поклонская призвала объявить в розыск последователей Бандеры
Город Находка в Приморском крае
Способное достроить "Северный поток – 2" судно вышло из порта Находка
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Вид замка и реки Висла в Старом городе Варшавы, Польша
В России оценили слова экс-президента Польши о репарациях
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Алексей Гончарук
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию России композитору Сергею Слонимскому за симфонию-поэму Петербургские видения
Умер композитор Сергей Слонимский
Наталья Поклонская
Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Варшава обвиняет: "Газпром" обесценил польскую газовую госкомпанию
Затопленная водами Угличского водохранилища колокольня Никольского собора
Люди из подлежащих затоплению городов — о пережитом
Экстренная посадка пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния