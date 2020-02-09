Экзит-полл: "Новый Азербайджан" получит большинство в парламенте

Парламентские выборы в Азербайджане

Парламентские выборы в Азербайджане

БАКУ, 9 фев - РИА Новости. Правящая партия "Новый Азербайджан " получит большинство мандатов в новом парламенте страны, следует из данных exit poll, проведенного американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates.

Внеочередные парламентские выборы прошли Азербайджане в воскресенье.

Голосование на досрочных парламентских выборах в Азербайджане завершилось. На избирательных участках начался подсчёт голосов. #Азербайджан #Баку #выборы pic.twitter.com/N0xJ9Sw5OA — Мировые новости (@RIA_Worldnews) February 9, 2020

"Exit poll проводился в 1053 избирательных пунктах. Проводили интервью. 69 мест (из 125 – ред.), по нашим подсчетам, получит правящая партия", - говорится в заявлении центра.

По данным Arthur J. Finkelstein & Associates, еще 41 мандат получают независимые кандидаты. Погрешность опроса оценивается в 3,6-3,9%.