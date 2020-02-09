Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T19:54+0300
https://ria.ru/20200209/1564463675.html
Экзит-полл: "Новый Азербайджан" получит большинство в парламенте
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/09/1564452131_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_ffa721b8d02c221fe8505c6637a98b4d.jpg
РИА Новости

Экзит-полл: "Новый Азербайджан" получит большинство в парламенте

19:36 09.02.2020 (обновлено: 19:54 09.02.2020)
2095
© Sputnik / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Азербайджане
Парламентские выборы в Азербайджане
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Парламентские выборы в Азербайджане
БАКУ, 9 фев - РИА Новости. Правящая партия "Новый Азербайджан " получит большинство мандатов в новом парламенте страны, следует из данных exit poll, проведенного американским центром социологических исследований Arthur J. Finkelstein & Associates.
Внеочередные парламентские выборы прошли Азербайджане в воскресенье.
"Exit poll проводился в 1053 избирательных пунктах. Проводили интервью. 69 мест (из 125 – ред.), по нашим подсчетам, получит правящая партия", - говорится в заявлении центра.
По данным Arthur J. Finkelstein & Associates, еще 41 мандат получают независимые кандидаты. Погрешность опроса оценивается в 3,6-3,9%.
Согласно заявлению французской компании OpinionWay, также проводившей exit poll, партия "Новый Азербайджан" получит до 66 мандатов в парламенте.
Парламентские выборы в Азербайджане
Вчера, 02:20
Процедура выборов в парламент Азербайджана
1231005
Обсудить 0
БакуАзербайджанВ мире
Рекомендуем
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Иран произвел неудачную попытку вывести спутник на орбиту
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
На Diamond Princess среди новых заразившихся коронавирусом нет россиян
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Алексей Гончарук
Премьер Украины объявил о сокращении госаппарата
Набережная Лейтенанта Шмидта в Санкт-Петербурге
В Петербурге из Невы извлекли тело пропавшей в январе девушки
Скорая помощь
В Городце погиб ребенок, выкатившийся на дорогу на "ватрушке"
Гражданин КНР в автобусе
Челябинские власти закрыли карантинный пункт
Сотрудник лаборатории
В ОАЭ выздоровела заразившаяся коронавирусом китаянка
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Апельсины
Первое судно с цитрусовыми готовится к отправке из Сирии в Россию
Самолет заходит на посадку в международном аэропорту Шереметьево
Самолет перелетел через Атлантику за рекордное время благодаря шторму
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Вид на Каир, Египет
В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния