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На Diamond Princess среди новых заразившихся коронавирусом нет россиян
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РИА Новости

На Diamond Princess среди новых заразившихся коронавирусом нет россиян

19:16 09.02.2020 (обновлено: 19:21 09.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonЛюди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Люди в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Среди новых случаев заражения коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess, стоящего на карантине у японского порта Йокогама, граждан России нет, сообщает агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
Ранее сообщалось, что в воскресенье еще у шести человек с круизного судна Diamond Princess обнаружена положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию. Таким образом, число зараженных в Японии достигло 96 человек, из них 70 - на Diamond Princess.
Знак коронавируса
8 февраля, 16:25
Скорость распространения нового коронавируса замедлилась
Новый тип коронавируса у пассажиров и членов экипажа судна в воскресенье был подтвержден у одного украинца, одного американца и четверых граждан Филиппин. Как отмечает агентство, ни у кого из них "не наблюдается серьезных симптомов".
На судне находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.
Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 811 человек, заражены почти 37,2 тысячи.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
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ЯпонияDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусакоронавирусыКитайРоссияВ мире
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