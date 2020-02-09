Число пострадавших в ДТП в Кемеровской области выросло до 29 человек

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. После ДТП с участием автобуса и фуры на трассе в Кузбассе, в результате которой погибли два человека, за помощью врачей обратились уже 29 человек, сообщает пресс-служба ГИБДД РФ.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60-м километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск в воскресенье. Водитель большегрузного автомобиля погиб на месте, 71-летняя пассажирка автобуса скончалась на операционном столе.
"Дополнительная информация по ДТП в Кемеровской области: в районной больнице скончался пассажир автобуса, всего за медицинской помощью обратилось 29 человек, тяжесть телесных повреждений устанавливается", - говорится в сообщении.
Ранее в региональном центре медицины катастроф рассказали, что среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии.
26 декабря 2019, 20:51Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году