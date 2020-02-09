У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Cреди заразившихся Украины Сергей Погорельцев. Cреди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных делСергей Погорельцев.

УНН . "Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", - цитирует его агентство

Ранее министерство здравоохранения Японии сообщило, что число заболевших на борту судна возросло до 70.

Лайнер вышел из Йокогамы 20 января и направился по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. По дороге выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, был заражен новым типом коронавируса. Спустя некоторое время несколько пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия. В итоге японские власти задержали судно на рейде, чтобы обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа. Сейчас там находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.

По последним данным, положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию выявлена у 64 человек, заболевших госпитализировали.Остальные по-прежнему находятся на корабле и ждут, когда закончится карантин, предварительно продленный до 19 февраля. Сообщений о заражении вирусом россиян на борту судна пока не поступало.