У украинца на круизном лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Cреди заразившихся коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess есть украинец, сообщил директор департамента консульской службы министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.
"Личность установлена. Размещен в больнице. Состояние удовлетворительное", - цитирует его агентство УНН.
Ранее министерство здравоохранения Японии сообщило, что число заболевших на борту судна возросло до 70.
Лайнер вышел из Йокогамы 20 января и направился по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. По дороге выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, был заражен новым типом коронавируса. Спустя некоторое время несколько пассажиров пожаловались на ухудшение самочувствия. В итоге японские власти задержали судно на рейде, чтобы обследовать всех 3700 пассажиров и членов экипажа. Сейчас там находятся 24 гражданина России, в том числе, двое детей.
По последним данным, положительная реакция на новую коронавирусную инфекцию выявлена у 64 человек, заболевших госпитализировали.Остальные по-прежнему находятся на корабле и ждут, когда закончится карантин, предварительно продленный до 19 февраля. Сообщений о заражении вирусом россиян на борту судна пока не поступало.
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 37,2 тысячи человек, из них 811 умерли. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса