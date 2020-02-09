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Россияне не пострадали в аварии с автобусом в Чехии
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РИА Новости

Россияне не пострадали в аварии с автобусом в Чехии

17:59 09.02.2020
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© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиян среди пострадавших в автобусной аварии, которая произошла в воскресенье утром в западной части Чехии, по предварительной информации, нет, говорится в сообщении посольства РФ в Чехии.
По данным ведомства, автобус перевозил учащихся в возрасте от 15 до 18 лет и сопровождавших их взрослых.

"В результате ДТП ранения легкой и средней степени тяжести получили 7 человек. По предварительным данным краевого управления полиции, предоставленным консульскому отделу посольства России в Чехии, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.

Ранее сообщалось, что двухэтажный экскурсионный автобус, перевозивший около 70 детей, съехал с дороги и перевернулся неподалеку от города Лоуны в западной части Чехии, некоторые дети получили легкие ранения и ушибы, трое – ранения средней тяжести. Полиция временно перекрыла движение на месте аварии и приступила к расследованию происшествия.
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