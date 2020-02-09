Россияне не пострадали в аварии с автобусом в Чехии

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Россиян среди пострадавших в автобусной аварии, которая произошла в воскресенье утром в западной части Чехии, по предварительной информации, нет, говорится в сообщении посольства РФ в Чехии.
По данным ведомства, автобус перевозил учащихся в возрасте от 15 до 18 лет и сопровождавших их взрослых.
"В результате ДТП ранения легкой и средней степени тяжести получили 7 человек. По предварительным данным краевого управления полиции, предоставленным консульскому отделу посольства России в Чехии, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.
Ранее сообщалось, что двухэтажный экскурсионный автобус, перевозивший около 70 детей, съехал с дороги и перевернулся неподалеку от города Лоуны в западной части Чехии, некоторые дети получили легкие ранения и ушибы, трое – ранения средней тяжести. Полиция временно перекрыла движение на месте аварии и приступила к расследованию происшествия.