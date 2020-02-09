Россияне не пострадали в аварии с автобусом в Чехии

"В результате ДТП ранения легкой и средней степени тяжести получили 7 человек. По предварительным данным краевого управления полиции, предоставленным консульскому отделу посольства России в Чехии, российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице посольства в Facebook.