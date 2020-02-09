Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T17:01+0300
https://ria.ru/20200209/1564454555.html
В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
https://cdn24.img.ria.ru/images/123664/55/1236645583_0:0:2049:1152_1036x0_80_0_0_2a0dae17dd8b4dfdbac3c60ddb619e49.jpg
РИА Новости

В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

13:31 09.02.2020 (обновлено: 17:01 09.02.2020)
10907
© Flickr / Daniel JuřenaКарета скорой помощи в Чехии
Карета скорой помощи в Чехии
© Flickr / Daniel Juřena
Карета скорой помощи в Чехии. Архивное фото
ПРАГА, 9 фев — РИА Новости. Двухэтажный экскурсионный автобус, перевозивший около 70 детей, съехал с дороги и перевернулся неподалеку от города Лоуны в западной части Чехии, некоторые дети получили легкие ранения и ушибы, трое — ранения средней тяжести, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи Прокоп Воленик.

"По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы восемь медрасчетов из трех краев и один пожарный расчет", — сказал Воленик.

Полиция временно перекрыла движение на месте аварии и приступила к расследованию происшествия.
41674715
Обсудить 0
ЧехияВ мире
Рекомендуем
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Наталья Поклонская
Назвавшая себя русской украинкой Поклонская заказала генетический тест
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Сотрудники полиции в Англии
СМИ: сбившая человека жена американского дипломата сотрудничала с ЦРУ
Полиция около здания торгового центра в Таиланде, где произошла стрельба
Назван мотив военного, открывшего стрельбу по людям в Таиланде
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
Посол Китая ответил на сообщения об искусственной природе коронавируса
Экстренная посадка пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим
Посадку на базе Хмеймим уходящего от обстрела лайнера сняли на видео
Отправка гуманитарной помощи в Китай
Китай поблагодарил Россию за доставку гуманитарного груза в Ухань
Женщина идет с зонтом во время снегопада в Москве
В Москву на следующей неделе вернется аномальное тепло
В салоне автомобиля, припаркованного на улице Сельвинского города Симферополя, было обнаружено тело 7-летнего мальчика
В Симферополе нашли тело семилетнего ребенка
Вид замка и реки Висла в Старом городе Варшавы, Польша
В России оценили слова экс-президента Польши о репарациях
Президент РФ Владимир Путин вручает Государственную премию России композитору Сергею Слонимскому за симфонию-поэму Петербургские видения
Умер композитор Сергей Слонимский
Джимми Киммел на вручении Оскара. 05.03.2018
Главные оскаровские фильмы: скольких статуэток они достойны и почему
Самолет Airbus A380 авиакомпании China Southern Airlines
Экс-летчик оценил сообщения об увольнении российских пилотов в Китае
Флаги России и Японии
Россия шесть лет предлагает Японии ввести безвизовый режим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния