В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми

"По неясным пока причинам водитель экскурсионного автобуса съехал с дороги, машина перевернулась в кювете. В ней находились около 70 детей, некоторые из них получили легкие ранения и ушибы, другие совсем не пострадали. Трое детей получили ранения средней тяжести. На месте задействованы восемь медрасчетов из трех краев и один пожарный расчет", — сказал Воленик.