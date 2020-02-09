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https://ria.ru/20200209/1564460976.html
Первое судно с цитрусовыми готовится к отправке из Сирии в Россию
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РИА Новости

Первое судно с цитрусовыми готовится к отправке из Сирии в Россию

17:33 09.02.2020
4818
CC0 / Amandathibaut / Апельсины
Апельсины
CC0 / Amandathibaut /
Апельсины. Архивное фото
КАИР, 9 фев - РИА Новости. Первое судно с грузом цитрусовых объемом более 1,5 тысячи тонн отправится из Сирии в Крым в ближайшее время, сообщило министерство транспорта САР в воскресенье.
"Судно, оборудованное 58 холодильными установками, будет перевозить более 1500 тонн груза за один рейс, продолжительность пути составит 6 суток", - говорится в пресс-релизе министерства.
Крым
28 декабря 2018, 15:49Химическая промышленность
Сирия готова начать поставку фосфатов в Крым
Отмечается, что транспортировка цитрусовых будет осуществляться на регулярной основе.
Комментируя ситуацию вокруг ожидаемых поставок сирийских товаров в Россию, генеральный директор управление поддержки и развития местного производства и экспорта (EPSDA) Ибрахим Мейдх заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете al-Watan, что первое судно с грузом цитрусовых должно отплыть "в течение ближайших нескольких дней", всего же планируется осуществлять три рейса в месяц. Мейдх отметил, что груз должен был быть отправлен в крымский порт Керчь ранее, однако произошла задержка в связи с плохими погодными условиями у сирийских берегов.
Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова
16 февраля 2019, 01:50Российский Инвестиционный Форум — Сочи 2019
Первая поставка фруктов из Сирии в Югру состоится в этом году
В октябре 2018 года в ходе визита крымской делегации в Сирию стороны подписали меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утвердили планы совместных действий. В документах речь шла в том числе о взаимных поставках товаров. Заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил РИА Новости в августе 2019 года, что морской коммерческий маршрут между Крымом и Сирией пройдет через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, опасений по поводу возможных задержаний судов нет.
Мурадов также указал, что перевозка грузов между Крымом и Сирией "уже происходит", но пока "фрагментарно". По его словам, задача властей состоит в формировании значительных грузопотоков, которые будут выгоднее для морских грузоперевозчиков.
Мурадов сообщил, что Сирия может поставлять РФ целый ряд производимых там сельскохозяйственных товаров, которые в России не произрастают: южные фрукты, цитрусовые различных видов, орехи, ранние фрукты и овощи, которые постоянно востребованы на российском рынке. Кроме того, интересны текстильные товары, фосфаты и другая продукция. РФ же в свою очередь может поставлять и пищевые товары: мясо птицы, консервы различного вида, рыбную продукцию определенных видов.
17021005
Обсудить 3
Георгий МурадовКрымСирияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Верным курсом идём, товарищи!
9 февраля, 17:36
vvab6
1500102
Если в Сирии снимают 4 урожая в год, то от чего нет? А, ну да, турков не надо обижать.
9 февраля, 17:38
CCicicipi
400009
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