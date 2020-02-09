Первое судно с цитрусовыми готовится к отправке из Сирии в Россию

КАИР, 9 фев - РИА Новости. Первое судно с грузом цитрусовых объемом более 1,5 тысячи тонн отправится из Первое судно с грузом цитрусовых объемом более 1,5 тысячи тонн отправится из Сирии Крым в ближайшее время, сообщило министерство транспорта САР в воскресенье.

"Судно, оборудованное 58 холодильными установками, будет перевозить более 1500 тонн груза за один рейс, продолжительность пути составит 6 суток", - говорится в пресс-релизе министерства.

Отмечается, что транспортировка цитрусовых будет осуществляться на регулярной основе.

Комментируя ситуацию вокруг ожидаемых поставок сирийских товаров в Россию, генеральный директор управление поддержки и развития местного производства и экспорта (EPSDA) Ибрахим Мейдх заявил в опубликованном в воскресенье интервью газете al-Watan, что первое судно с грузом цитрусовых должно отплыть "в течение ближайших нескольких дней", всего же планируется осуществлять три рейса в месяц. Мейдх отметил, что груз должен был быть отправлен в крымский порт Керчь ранее, однако произошла задержка в связи с плохими погодными условиями у сирийских берегов.

В октябре 2018 года в ходе визита крымской делегации в Сирию стороны подписали меморандум об экономическом сотрудничестве, а также утвердили планы совместных действий. В документах речь шла в том числе о взаимных поставках товаров. Заместитель председателя совета министров Крыма, постпред при президенте РФ Георгий Мурадов сообщил РИА Новости в августе 2019 года, что морской коммерческий маршрут между Крымом и Сирией пройдет через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы, опасений по поводу возможных задержаний судов нет.

Мурадов также указал, что перевозка грузов между Крымом и Сирией "уже происходит", но пока "фрагментарно". По его словам, задача властей состоит в формировании значительных грузопотоков, которые будут выгоднее для морских грузоперевозчиков.