Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Слонимского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Сергея Слонимского и назвал его одним из самых известных и талантливых композиторов современности.
Ранее сообщалось, что композитор, народный артист РСФСР Сергей Слонимский скончался в Петербурге на 88-м году жизни.
"Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни народный артист России, композитор Сергей Михайлович Слонимский. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам. Для нашего города его имя значило очень много. Он был одним из самых известных и талантливых композиторов нашего времени. Во многом он определял музыкальную жизнь нашего города и России всех последних десятилетий", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов отметил, что Слонимский был бесконечно предан родному городу.
"Продолжатель лучших традиций русской классической школы, он создал произведения, которые широко исполняются во многих известных театрах и концертных залах мира. Сергей Михайлович воспитал целую плеяду талантливых учеников. Глубоко интеллигентный, бесконечно преданный родному городу – таким мы его знали", - отметил губернатор.
Сергей Слонимский родился 12 августа 1932 года в Ленинграде. Советский и российский композитор, педагог, профессор, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Глинки и Государственной премии РФ. Автор 34 симфоний, 8 опер, 3 балетов, камерной и вокальной музыки, музыки к кинофильмам и театральным постановкам.
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