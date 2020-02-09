Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Слонимского

"Петербургская и российская культура понесла тяжелую утрату. Ушел из жизни народный артист России, композитор Сергей Михайлович Слонимский. Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, ученикам и коллегам. Для нашего города его имя значило очень много. Он был одним из самых известных и талантливых композиторов нашего времени. Во многом он определял музыкальную жизнь нашего города и России всех последних десятилетий", - говорится в тексте соболезнования.