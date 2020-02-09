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Прокуратура начала проверку после ДТП в Кемеровской области
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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП в Кемеровской области

16:31 09.02.2020 (обновлено: 20:23 09.02.2020)
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© Фото : ГИБДД РФ Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
Лобовое столкновение автобуса с фурой на автодороге в Яшкинском районе Кемеровской области. 9 февраля 2020
© Фото : ГИБДД РФ
КЕМЕРОВО, 9 фев – РИА Новости. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ДТП между рейсовым автобусом и фурой, из-за чего погибли и пострадали люди.
Ранее сообщалось, что автобус и фура столкнулись лоб в лоб на 60 километре автодороги Кемерово – Анжеро-Судженск. В результате ДТП водитель фуры погиб на месте, четыре пассажира автобуса госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Позже стало известно, что одна из пассажиров скончалась на операционном столе. Десяти пассажирам оказывают помощь в приемном отделении, еще десять c легкими травмами получают помощь в травмпункте. Следственный комитет по данному факту организовал доследственную проверку.
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"На место ДТП выехал прокурор города Анжеро-Судженска и в связи с данным происшествием прокуратурой организована проверка исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок", – сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области.

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Кемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
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