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На Украине произошел обвал на шахте
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РИА Новости

На Украине произошел обвал на шахте

16:31 09.02.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКаски рабочих
Каски рабочих
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Каски рабочих. Архивное фото
КИЕВ, 9 фев - РИА Новости. Обвал произошел на шахте "Кураховская", расположенной на подконтрольной Киеву территории Донецкой области, один горняк получил серьезные травмы, сообщил в воскресенье глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
"Вчера в 21.00 (в субботу в 22.00 мск) произошел обвал на шахте "Кураховская" Донецкой области. Только сегодня после 1.00 (2.00 мск) горняки спасательной службы смогли разобрать завал из горной породы и высвободить работников из природного плена. Один из горняков получил серьезные травмы и сейчас находится в больнице", - написал Волынец на странице в Facebook.
По его словам, врачи уверяют, что угрозы его жизни нет.
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Ситуация на УкраинеМихаил ВолынецДонецкая областьУкраинаВ мире
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