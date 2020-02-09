Депутат Госдумы оценил перспективы роботизации российской политики

МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Люди хотят передоверить многие функции, вплоть до судебных решений, машинам, считает член комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин, высказавший предположение, что в следующем столетии законы будут принимать роботы, а заниматься политикой - киборги.
Ранее он рассказал, что на расширенном заседании комитета с участием нового министра цифрового развития Максута Шадаева тот выразил мнение, что чиновники должны превращаться в роботов, эффективнее оказывать государственные услуги.
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"Многие функции люди действительно хотят передоверить машинам, вплоть до судебных решений", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Депутат задал подписчикам своего канала вопрос, к какому чиновнику они бы охотнее обратились за решением проблемы: человеку, роботу или киборгу (роботизированному живому человеку). Большинство из ответивших указали, что хотели бы иметь дело с машиной в виде чиновника, а не с живым человеком, сообщил Горелкин.
"И это полностью соответствует серьезным исследованиям на эту тему. Не исключаю, что через 150 лет законотворческой деятельностью будут заниматься роботы, а политикой - киборги", - заключил Горелкин.