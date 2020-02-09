Депутат Госдумы оценил перспективы роботизации российской политики

Депутат задал подписчикам своего канала вопрос, к какому чиновнику они бы охотнее обратились за решением проблемы: человеку, роботу или киборгу (роботизированному живому человеку). Большинство из ответивших указали, что хотели бы иметь дело с машиной в виде чиновника, а не с живым человеком, сообщил Горелкин.