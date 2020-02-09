Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-09T16:17+0300
https://ria.ru/20200209/1564458912.html
Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564421601_0:122:3210:1928_1036x0_80_0_0_4aa113d79a940bfcea3aee17f41677dc.jpg
РИА Новости

Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

16:16 09.02.2020 (обновлено: 16:17 09.02.2020)
6732
© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", почему переговоры глав РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли в несколько этапов и почему на них необходимо было присутствие экспертов.
Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоялись в пятницу в Сочи. Они проходили в несколько этапов. Днём, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, по словам российского лидера, "стороны подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 15:45
Песков прокомментировал слова Лукашенко перед встречей с Путиным
Песков отметил, что второй этап переговоров состоялся вечером после прибытия в Сочи в полном составе российской делегации. По его словам, часть несогласованных в ходе двусторонней встречи вопросов нуждалась в обсуждении с участием экспертов.
"Для их обсуждения необходимо экспертное мнение, экспертные расчёты, потому что многие позиции счётные, как по, скажем так, косвенному субсидированию белорусской стороны, помощи российской стороны, косвенной, которая оказывается ежегодно в поставке энергоресурсов: это нефть и газ. Конечно, президенты прибегают к экспертным знаниям своих министров", - сказал Песков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Санкт-Петербурге
5 февраля, 08:00
Лукашенко рассказал Москве о своих желаниях и разочаровании
53141134
Обсудить 0
Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковВладимир ПутинСочиБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Дмитрий Козак
Козак рассказал о переговорах Путина и Лукашенко
Газораспределительная станция
Белоруссия попросила Россию снизить ставку по кредиту на БелАЭС
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Песков оценил слова Лукашенко о "моменте истины"
Самолет UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. 9 февраля 2020
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми
Главное здание Совета Европы в Страсбурге
В МИД Украины разочарованы новой санкционной процедурой Совета Европы
Обследование пациента с использованием позитронно-эмиссионного томографа
Онколог назвал основной продукт, способствующий развитию рака
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийские военные освободили от террористов 600 квадратных километров
Вид на Каир, Египет
В Египте назвали сроки переезда министерств в Новую столицу
Генеральный директор и президент Canada Goose Дани Рейсс дает интервью в Нью-Йоркской фондовой бирже в четверг, 16 марта 2017
СМИ: глава Canada Goose перестал быть миллиардером из-за коронавируса
Бывший президент Польши, первый руководитель профсоюза Солидарность Лех Валенса
В Госдуме оценили слова Валенсы о репарациях
Газораспределительная станция ОАО Газпром
В Минске не исключили корректировки цены на российский газ
Вид замка и реки Висла в Старом городе Варшавы, Польша
В России оценили слова экс-президента Польши о репарациях
Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Белоруссии
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Кадр из видео к песне Frau & Mann группы LINDEMANN
"Шахтерам покажите": пост Лободы о тяжелой работе возмутил подписчиков
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй
Китайский посол назвал виновных в панике вокруг коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10Суданский министр рассказал о перспективе развития отношений с США
02:59Соловьев назвал сволочью мэра Львова
02:55В Иране рассказали, когда попробуют еще раз вывести спутник на орбиту
02:52В Китае число жертв коронавируса достигло 908 человек
02:39Летевший в Екатеринбург самолет вернулся в Санкт-Петербург
02:36"Ъ": в Красноярске мошенники "обманули" банкоматы игрушечными деньгами
02:30Стали известны регионы с самым доступным бензином
02:09В Чехии более 60 человек проверили на коронавирус
02:04Пуск Antares отменили из-за нештатных данных от наземного оборудования
01:55Посол России оценил развитие отношений между Москвой и Лондоном
01:49Запуск ракеты Antares c грузом для МКС отменили за 2 минуты до старта
01:44Минаев объяснил скандал с "загубленной" карьерой певца из-за Пугачевой
01:36Лавров оценил отказ Киева встречаться с людьми, посещавшими Крым
01:31Лавров рассказал о трудностях в сотрудничестве с США
01:23В провинции Хубэй число жертв коронавируса достигло 871 человека
01:22Судан готов возобновить переговоры по соглашениям с Россией
01:16США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
01:12Россиян предостерегли от новой схемы кражи денег
01:11СМИ: бюджет США увеличит расходы на оборону и сохранит помощь Киеву
01:03В РАН заявили об ограничениях для ученых на Шпицбергене из-за Норвегии
Лента новостейМолния