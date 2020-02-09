Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко

Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоялись в пятницу в Сочи. Они проходили в несколько этапов. Днём, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, по словам российского лидера, "стороны подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня".

Песков отметил, что второй этап переговоров состоялся вечером после прибытия в Сочи в полном составе российской делегации. По его словам, часть несогласованных в ходе двусторонней встречи вопросов нуждалась в обсуждении с участием экспертов.