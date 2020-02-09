Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1", почему переговоры глав РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи прошли в несколько этапов и почему на них необходимо было присутствие экспертов.
Переговоры президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко состоялись в пятницу в Сочи. Они проходили в несколько этапов. Днём, пока часть российской делегации не могла из-за плохих метеоусловий добраться в Сочи из Москвы, по словам российского лидера, "стороны подробно поговорили о всех вопросах, которые стоят в повестке дня".
Песков отметил, что второй этап переговоров состоялся вечером после прибытия в Сочи в полном составе российской делегации. По его словам, часть несогласованных в ходе двусторонней встречи вопросов нуждалась в обсуждении с участием экспертов.
"Для их обсуждения необходимо экспертное мнение, экспертные расчёты, потому что многие позиции счётные, как по, скажем так, косвенному субсидированию белорусской стороны, помощи российской стороны, косвенной, которая оказывается ежегодно в поставке энергоресурсов: это нефть и газ. Конечно, президенты прибегают к экспертным знаниям своих министров", - сказал Песков.
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