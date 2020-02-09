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В России оценили слова экс-президента Польши о репарациях
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РИА Новости

В России оценили слова экс-президента Польши о репарациях

16:10 09.02.2020 (обновлено: 17:13 09.02.2020)
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© Fotolia / Vesta48Вид замка и реки Висла в Старом городе Варшавы, Польша
Вид замка и реки Висла в Старом городе Варшавы, Польша
© Fotolia / Vesta48
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Польские власти вряд ли услышат слова экс-президента Леха Валенсы о репарациях, считают российские политики.
Ранее Валенса раскритиковал заявление замглавы МИД Польши о "безоговорочном праве" Варшавы на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Бывший глава государства усомнился в разумности подобных претензий и сравнил их с требованием вернуть ушедшую молодость. По мнению политика, сторонам следует налаживать коммуникацию и двигаться в будущее.
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Сенатор Константин Косачев согласился с оценкой бывшего лидера Польши.

"Заявление Леха Валенсы должно быть замечено любым здравомыслящим человеком — и в Польше, и за ее пределами. Оно абсолютно объективно, потому что опирается на объективные политические и исторические реалии", — сказал он комментарии НСН.

При этом парламентарий предположил, что позиция Варшавы в ближайшее время не изменится, а "современные польские политики будут разыгрывать историческую карту вплоть до ее прямой подделки".
По мнению сенатора Сергея Цекова, слова польских политиков о выплате Россией репараций направлены на внутреннюю аудиторию.
В комментарии РБК он отметил, что обвинениями в адрес России коллеги из Польши "пожинают ветер, а получат бурю".
"Надо вспомнить польские настроения в тот период. Они были и антисемитские, и антиукраинские, и антироссийские. Польша была природным союзником Гитлера по своей сути", — напомнил он, выразив надежду, что со временем мировое сообщество это осознает.
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Сенатор Ольга Ковитиди, в свою очередь, подчеркнула, что Москва не стыдится того факта, что СССР освободил Польшу от нацистов.
"Теперь посмотрим, что Польша сделает для нас, хотя бы в плане уважения своего народа и уважения к тем, кто погиб в Освенциме", — цитирует ее РБК.
Депутат Дмитрий Белик назвал комментарий бывшего польского лидера ироничным. При этом слова осуждения в адрес антироссийской политики Варшавы выглядели бы уместней, считает он.

"В преддверии 75-й годовщины Великой Победы нашим заокеанским партнерам очень хочется принизить вклад наших дедов и прадедов в разгром фашистской Германии", — сказал он RT.

Россия не будет выплачивать Польше компенсации, и Валенса это понимает, подытожил член верхней палаты парламента Алексей Пушков.
"Ложная повестка дня", — написал он в твиттере.
Ранее аналогичное требование к России о репарациях выдвинул лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский. На прошлой неделе, комментируя его слова, российский посол Сергей Андреев напомнил, что Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой.
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15 декабря 2019, 06:01
В Польше предупредили о последствиях попыток сделать из России врага
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Великая Отечественная война (1941-1945)ПольшаЛех ВаленсаРоссияВ мире
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Репарация - Возмещение за причинённые войной убытки, выплачиваемое побеждённым государством стране-победительнице. Вопрос - кого победила Польша и кому проиграл СССР?
9 февраля, 16:20
Супер Марио
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