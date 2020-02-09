Глава ЮАР Рамафоса стал председателем Афросоюза на 2020 год

АДДИС-АБЕБА, 9 фев - РИА Новости. Президент Южно-Африканской Республики Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса в воскресенье официально стал председателем Афросоюза на 2020 год.

Символическая церемония передачи председательства Афросоюза от возглавлявшего его в 2019 году президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси прошла в ходе открытия очередного 33-го саммита организации, стартовавшего в воскресенье в эфиопской столице.

На закрытом совещании глав государств и правительств Абдель Фаттах ас-Сиси подвел итоги годовой деятельности на посту председателя организации.

Главной темой нынешнего саммита Африканского союза стала инициатива о прекращении огня в 2020 году, конфликт в Ливии, проблема беженцев и внутренне перемещенных лиц.